Κιμ Γιονγκ Ουν: Το επιτελείο του έσβησε τα… ίχνη DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (βίντεο)

Μέλος της ομάδας της Πιονγιάνγκ που συνόδευε τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας για την επέτειο του τερματισμού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εθεάθη να σκουπίζει σχολαστικά την καρέκλα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Πιο συγκεκριμένα, κυκλοφορούν πλάνα στα οποία διακρίνεται μέλος της βορειοκορεατικής αποστολής να σκουπίζει την καρέκλα του Κιμ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο την Τετάρτη.

Στο βίντεο, ο Βορειοκορεάτης βοηθός φαίνεται να σκουπίζει προσεκτικά την πλάτη της καρέκλας καθώς και τα μπράτσα και το τραπεζάκι του καφέ δίπλα της.

Το βίντεο καταγράφηκε από τον Αλεξάντερ Γιουνάσεφ, δημοσιογράφο του Κρεμλίνου, ο οποίος το δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram, σημειώνοντας ότι το επιτελείο του Κιμ «καταστρέφει προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του».

«Πήραν το ποτήρι από το οποίο έπινε, σκούπισαν την καρέκλα και τα μέρη των επίπλων που άγγιξε ο Κορεάτης ηγέτης», ανέφερε ο Γιουνάσεφ.

Ταξιδεύει με την τουαλέτα του

Η ομάδα του Κιμ είναι γνωστή για την υπερβολική επιμέλεια με την οποία χειρίζεται όλες τις συναντήσεις του Βορειοκορεάτη ηγέτη. Το 2023, για παράδειγμα, πριν από μια συνάντηση και πάλι με τον Πούτιν, το προσωπικό της Βόρειας Κορέας εθεάθη να σκουπίζει μια καρέκλα με απολυμαντικό, με έναν βοηθό να χρησιμοποιεί ακόμη και ανιχνευτή μετάλλων για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τον Κιμ.

Και πάλι ωστόσο τα πλάνα από το Πεκίνο κίνησαν την προσοχή καθώς θα έβγαζε περισσότερο νόημα να σκουπιστεί η καρέκλα πριν την συνάντηση, για να απολυμανθεί το έπιπλο.

Σβήνουν ίχνη του DNA

Γιατί επομένως η ομάδα του Κιμ καθάρισε την καρέκλα μετά την συνάντηση; Σύμφωνα με ειδικούς, το σχολαστικό καθάρισμα της καρέκλας του Κιμ εκτιμάται ότι είναι ένα μέτρο ασφαλείας, για την μείνουν ίχνη του DNA του ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Για τον ίδιο λόγο ο Κιμ ταξιδεύει με τη δική του φορητή τουαλέτα, την οποία φέρεται να έφερε με τρένο από τη Βόρεια Κορέα και στο τελευταίο του ταξίδι στην Κίνα. Αντίστοιχα ό,τι σκουπίδια και απόβλητα παράγει ο Κιμ ενώ ταξιδεύει, συμπεριλαμβανομένων των αποτσίγαρων και της στάχτης από τυχόν τσιγάρα που καπνίζει, επιστρέφουν μαζί του πίσω στη Βόρεια Κορέα.

Οι νοτιοκορεατικές και ιαπωνικές υπηρεσίες πληροφοριών υποθέτουν ότι αυτό γίνεται κυρίως για να μην διαρρεύσουν τυχόν πληροφορίες σχετικά με την υγεία των ηγετών της Βόρειας Κορέας.

Ο Κιμ έχει λάβει στο παρελθόν φαρμακευτική αγωγή για την υψηλή αρτηριακή πίεση και τον διαβήτη, αλλά πέρα ​​από αυτό, οι περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία του είναι άκρως απόρρητες. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η δημοσιοποίηση λεπτομερών δεδομένων θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο στα μάτια του λαού του.

Ο Πούτιν πιστεύεται επίσης ότι ταξιδεύει με την προσωπική του τουαλέτα, για τους ίδιους λόγους.

Δείτε εδώ το βίντεο