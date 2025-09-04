Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς – Αρκετοί τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Βικτώρια, κοντά στον ομώνυμο και πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Sky News, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου.

BREAKING: A bus has crashed at Victoria station in London. A number of people have been taken to hospital but Sky News understands no fatalities have been reported. Latest ➡️ https://t.co/7D77OjYVxY Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4lAyXmn18W — Sky News (@SkyNews) September 4, 2025

Αδιευκρίνιστος παραμένει επί του παρόντος ο αριθμός των τραυματιών.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες το λεωφορείο έπεσε πάνω στους πεζούς.

Έρευνα για το περιστατικό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Στο σημείο βρίσκονται αρκετά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα οχήματα.