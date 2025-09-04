Logo Image

Λονδίνο: Λεωφορείο έπεσε σε πεζούς – Αρκετοί τραυματίες

Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς επί του παρόντος - Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λονδίνο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Βικτώρια, κοντά στον ομώνυμο και πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Sky News, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο οδηγός του λεωφορείου.

Αδιευκρίνιστος παραμένει επί του παρόντος ο αριθμός των τραυματιών.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες υπό τις οποίες το λεωφορείο έπεσε πάνω στους πεζούς.

Έρευνα για το περιστατικό

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Στο σημείο βρίσκονται αρκετά οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταξύ των οποίων περιπολικά, ασθενοφόρα και ένα πυροσβεστικό όχημα.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα οχήματα.

