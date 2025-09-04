Και ηλεκτρικά πατίνια στον πόλεμο της Ουκρανίας – Πώς τα αξιοποιούν οι δυνάμεις του Κιέβου

Στην διάρκεια των τρεισήμισι ετών που εκτυλίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχουμε δει πολλά στο μέτωπο, από drone και ρομπότ μέχρι μοτοσικλέτες και άλογα.

Πλέον ειδικές δυνάμεις και στρατεύματα της Ουκρανίας που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή χρησιμοποιούν μια αντισυμβατική μέθοδο για να απομακρύνονται γρήγορα από τις ρωσικές γραμμές, να μεταφέρουν προμήθειες και να αποφεύγουν τα ρωσικά drones: τα ηλεκτρικά πατίνια.

Τα στρατιωτικά ηλεκτρικά σκούτερ Mosphera που χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς κατασκευάζονται από τη λετονική εταιρεία Global Wolf Motors, έχουν περίπου διπλάσιο μέγεθος από ένα κανονικό σκούτερ και διαθέτουν ελαστικά μοτοσικλέτας, δήλωσε στο Business Insider ο Klāvs Ašmanis, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Τα πλεονεκτήματά τους

Αυτά τα ευέλικτα ηλεκτρικά σκούτερ μπορούν να φτάσουν τα 100 χλμ/ώρα και να καλύψουν έως και 190 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας. Ζυγίζουν επίσης μόλις 75 κιλά, γεγονός που τα καθιστά πιο εύκολα στο χειρισμό από τα ποδήλατα που είναι βαρύτερα.

Αναλύοντας τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με άλλα οχήματα που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, ο Ašmanis ανέφερε ότι:

ως όχημα είναι μεταξύ σκούτερ και μοτοσικλέτας επειδή έχουν πολύ μεγαλύτερους τροχούς, όπως οι μοτοσικλέτες, από τα κανονικά σκούτερ

είναι μικρότερα και ελαφρύτερα από τα παραδοσιακά οχήματα,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις σε δασικές περιοχές,

δεν καλύπτουν τον ήχο των drones,

είναι πιο εύκολο να τα βγάλει χρησιμοποιήσει κανείς γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

λόγω του βάρους τους είναι πιο εύκολο να τα τραβήξει κανείς εάν κολλήσουν κάπου

είναι πολύ πιο εύκολο να τα κρύψουν οι στρατιώτες όταν δεν χρησιμοποιούνται, σε θάμνους ή κάτω από κλαδιά, και

η χρήση τους αποδεσμεύει αυτοκίνητα, φορτηγά ή άλλου είδους οχήματα που θα μπορούσαν να είναι απαραίτητα σε άλλες αποστολές.

Σύμφωνα με τον Ašmanis, τα ηλεκτρικά πατίνια της εταιρείας του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραδώσουν προμήθειες στην πρώτη γραμμή, να χρησιμεύσουν σε επιχειρήσεις αναγνώρισης σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία και να λειτουργήσουν ως γρήγορη διέξοδος για ελαφρά τραυματίες.

Τα ηλεκτρικά πατίνια της Global Wolf Motors χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ašmanis, ωστόσο, ο διαθέσιμος αριθμός δεν είναι μεγάλος.

Η Λετονία, σημαντικός εταίρος της Ουκρανίας, δώρισε τέσσερα σκούτερ το 2023 μαζί με άλλο εξοπλισμό. Ο Ašmanis είπε ότι η Ουκρανία διαθέτει σήμερα έντεκα από αυτά τα σκούτερ, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες έχουν ζητήσει κι άλλα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν είναι σαφές εάν θα λάβει επιπλέον σκούτερ.

Τα σκούτερ σχεδιάστηκαν αρχικά για χρήση σε στρατιωτικές βάσεις, περιπολία συνόρων και αναγνώριση, αλλά η χρήση τους στην Ουκρανία έδειξε στην εταιρεία ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και στο μέτωπο στην διάρκεια πολεμικών συγκρούσεων. «Μείναμε έκπληκτοι από το τι ήταν πραγματικά είναι ικανά να κάνουν», δήλωσε ο Ašmanis.

Χρησιμοποιούνται και από τους Ρώσους

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πατίνια έχουν χρησιμεύσει και στους Ρώσους, σε γρήγορες, διασκορπισμένες επιθέσεις. Ουκρανοί αξιωματικοί έχουν δηλώσει ότι αυτές οι τακτικές δυσκολεύουν την ταυτόχρονη εξόντωση μεγάλου αριθμού στρατευμάτων με drones ή πυροβολικό.

Η χρήση τους και από τις δύο πλευρές στον πόλεμο αναδεικνύει την ανάγκη για μικρά, γρήγορα, ευέλικτα οχήματα που θα συμπληρώσουν τα παραδοσιακά μηχανήματα μάχης.

Πάντως η χρήση τους έχει και περιορισμούς. Οι οδηγοί τους είναι εκτεθειμένοι, διαθέτοντας ελάχιστη έως καθόλου προστασία πέρα ​​από τον προσωπικό τους εξοπλισμό από θραύσματα, πυρά από μικρά όπλα ή δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα ηλεκτρικά σκούτερ λειτουργούν επίσης σε μεγάλο βαθμό με μπαταρία, που ενδέχεται να μην αποδίδει τόσο καλά υπό ορισμένες συνθήκες.