Πορτογαλία: Στους 17 οι νεκροί από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ Γκλόρια

Στους 17 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ Gloria που συγκλονίζει την Πορτογαλία.

Όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa, δύο από τους τραυματίες που νοσηλευόνταν στο νοσοκομείο São José υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Αρκετοί ακόμη έχουν τραυματιστεί, με κάποιους εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι έρευνες για τα αίτια

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με την εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, προκειμένου να εξακριβωθεί ποιοι επέβαιναν στο όχημα αλλά και ποια ήταν η αιτία της τραγωδίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι φαίνεται να αποκολλήθηκε το συρματόσχοινο κατά μήκος της διαδρομής, με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο και να εκτροχιαστεί με σφοδρότητα.

Εθνικό πένθος

Η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος, καθώς η τραγωδία συνέβη σε ένα από τα πιο εμβληματικά τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας, το οποίο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.

Ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση για την υποστήριξη των τραυματιών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.