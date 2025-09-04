Logo Image

Βλάβη στο αεροσκάφος του Πέδρο Σάντσεθ – Επέστρεψε στη Μαδρίτη

REUTERS/Yves Herman

Δεν θα παραστεί στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς παρουσιάστηκε βλάβη στο αεροσκάφος του, κάτι που τον ανάγκασε να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Σήμερα πραγματοποιείται η σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων στο Παρίσι. Περίπου 30 ηγέτες χωρών θα αξιολογήσουν «την πρόοδο των συζητήσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, και θα αποφασίσουν για τα περαιτέρω βήματα, προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας και να φέρει τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Το μεσημέρι αναμένεται επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

