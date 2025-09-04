Προέλαση στην Κουπιάνσκ, ανακοίνωσε η Ρωσία: Μπαίνουν με πολιτικά ρούχα και βγάζουν βίντεο, λέει η Ουκρανία – Τι ξέρουμε

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι «ελέγχει» τη μισή πόλη Κουπιάνσκ, στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου, με τον ουκρανικό στρατό να διαψεύδει πως υπήρξε τέτοια προέλαση.

Η πόλη

Η Κούπιανσκ βρίσκεται επί μήνες στο επίκεντρο εντατικών επιχειρήσεων του στρατού της Ρωσίας, εκτυλίσσονται σκληρές μάχες εκεί. Ρωσικά στρατεύματα την είχαν καταλάβει τα πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή, την 24η Φεβρουαρίου 2022, όμως δυνάμεις του Κιέβου την ανακατέλαβαν αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Μεγάλο μέρος της έχει ισοπεδωθεί καθώς ο ρωσικός στρατός επιχειρεί για να ξαναπάρει την πόλη στο πλαίσιο της βραδείας προέλασής του προς δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του αχανούς μετώπου 1.000 χιλιομέτρων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από drone που δείχνει στρατιώτη να κρατά ρωσική σημαία σε δρόμο της πόλης.

Η 10η στρατιά των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων χαρακτήρισε την ανακοίνωση και το βίντεο σκέτη προπαγάνδα. «Όλες οι προσπάθειες αυτές είναι μάταιες», διαβεβαίωσε αναρτώντας δικό του βίντεο στο οποίο εικονίζεται η εξόντωση ρωσικής μονάδας.

Το μπλογκ Deepstate, που θεωρείται πως έχει σχέσεις με ουκρανικές υπηρεσίες, ανέφερε πως το συμβάν με τη σημαία έγινε σε νότιο προάστιο, που διεκδικείται.

Χθες βράδυ το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως μαινόταν μια μάχη στον τομέα της Κούπιανσκ κι έκανε επίσης λόγο για 50 ρωσικές προσπάθειες να διατρήσουν τις ουκρανικές άμυνες κοντά στην Πόκροφσκ, επίσης στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Τι αναφέρει το ISW

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιχείρησε να εκμεταλλευθεί βίντεο που δείχνει μια μικρής κλίμακας επιχείρηση διείσδυσης για να επαληθεύσει τους «φουσκωμένους» ισχυρισμούς του Αρχηγού του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Βαλέρι Γκερασίμοφ*, στις 30 Αυγούστου, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το μισό Κουπιάνσκ, αναφέρει στην τελευταία έκθεσή του για τον πόλεμο στην Ουκρανία το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σταθερές θέσεις και δεν ελέγχουν την περιοχή. «Θα ήταν επίσης πρωτοφανές για τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρήσουν τόσο βαθιά σε μια αστική περιοχή χωρίς πιο σημαντικά, αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτή την εξέλιξη», τονίζουν οι αναλυτές του think tank συνοψίζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία:

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο στις 3 Σεπτεμβρίου που, όπως ισχυρίζεται, επιβεβαιώνει ότι οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου την μισή πόλη Κουπιάνσκ.

Υποστήριξε ότι το βίντεο δείχνει ρωσικές δυνάμεις στην κεντρική Κουπιάνσκ. Το βίντεο από drone δείχνει Ρώσους να περπατούν κρατώντας τη ρωσική σημαία. Οι γεωγραφικές τοποθεσίες του βίντεο του υπουργείου Άμυνας δείχνουν ότι μεμονωμένοι στρατιώτες επιχειρούσαν σε τέσσερα σημεία στη βόρεια, βορειοδυτική και κεντρική Κουπιάνσκ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σκότωσαν τους Ρώσους στρατιώτες στο βίντεο, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν διατηρούν θέσεις σε αυτές τις περιοχές της πόλης. Συγκεκριμένα, ουκρανικό στρατιωτικό σώμα που επιχειρεί προς την κατεύθυνση της Κουπιάνσκ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ντύθηκαν με πολιτικά ρούχα για να εισέλθουν στην Κουπιάνσκ και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις σκότωσαν τους Ρώσους στρατιώτες που συμμετείχαν στη βιντεοσκόπηση του βίντεο του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Κοβαλένκο, οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στη βόρεια πλευρά της Κουπιάνσκ . Ο διοικητής ουκρανικού συντάγματος μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επιχειρεί στην περιοχή ανέφερε επίσης ότι Ρώσοι στρατιώτες αλλάζουν ρούχα και διεισδύουν στην Κουπιάνσκ για να κινηματογραφήσουν πλάνα κρατώντας τη ρωσική σημαία.

* Προσφάτως ο Γκερασίμοφ δήλωσε ότι η Μόσχα ελέγχει πλέον το 99,7% της ανατολικής περιοχής Λουγκάνσκ της Ουκρανίας, το 79% της ανατολικής περιοχής Ντονέτσκ, το 74% της περιοχής Ζαπορίζια και το 76% της περιοχής Χερσώνα.

Από τον Μάρτιο, η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα (1.351 τετραγωνικά μίλια) ουκρανικού εδάφους και έχει αναλάβει τον έλεγχο 149 χωριών, είπε.

Το ISW εκτιμά,ωστόσο, ότι ο Γκερασίμοφ διογκώνει τα ποσοστά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 99,7% της περιφέρειας Λουγκάνσκ, το 76,7% του Ντονέτσκ, το 73,2% της Χερσώνας και το 73% της Ζαπορίζια.