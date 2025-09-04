Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα

Ημέρα εθνικού πένθους κήρυξε η Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας την Τετάρτη, που είχε ως αποτέλεσμα να συντριβεί και να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν τη στιγμή της σύγκρουσης του τελεφερίκ.

Ο Τιάγκο Αουγκούστο, επικεφαλής των υπηρεσιών παροχής άμεσης βοήθειας, ανέφερε ότι μεταξύ των θυμάτων που απεγκλωβίστηκαν ήταν ξένοι τουρίστες, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν. Από τους 18 τραυματίες, οι πέντε νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, επισκέφθηκε τους τραυματίες το βράδυ της Τετάρτης. «Είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη μας… Η Λισαβόνα θρηνεί», είπε.

Όπως έγινε γνωστό, σήμερα, Πέμπτη, θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο στην Πορτογαλία, παρουσία του δημάρχου της πορτογαλικής πρωτεύουσας.

Για την τραγωδία, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε την Πέμπτη ημέρα εθνικού πένθους στη χώρα. Σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο αναφέρεται ότι η τραγωδία «έχει προκαλέσει θλίψη στις… οικογένειες και απογοήτευση στη χώρα».

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε και ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το δυστύχημα. Οι πορτογαλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού που προκάλεσε την τραγωδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 6 μ.μ. τοπική ώρα.

Αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες υποδηλώνουν ότι το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ παρουσίασε βλάβη. Επίσης, η Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο αποκολλήθηκε κατά μήκος της διαδρομής της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να συγκρουστεί σε κοντινό κτίριο.

Το τελεφερίκ

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.

Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η κρατική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από ντόπιους.

Η Carris ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών ελέγχων.

Το δημοτικό συμβούλιο της Λισαβόνας ανέστειλε τη λειτουργία των υπόλοιπων τραμ στην πόλη και διέταξε άμεσους ελέγχους, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.