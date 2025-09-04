Ένταση στην Καραϊβική: Για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» κάνει λόγο η Βενεζουέλα μετά το αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος

«Εξωδικαστικές δολοφονίες» χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο τους έντεκα θανάτους κατά την διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιδρομής εναντίον σκάφους προερχόμενου από τη Βενεζουέλα, το οποίο- σύμφωνα με την Ουάσιγκτον- μετέφερε παράνομα ναρκωτικά.

«Δολοφόνησαν 11 ανθρώπους χωρίς να τους προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να μάθω αν είναι αποδεκτό αυτό», είπε ο Καμπέγιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του.

«Καμιά υποψία για διακίνηση ναρκωτικών δεν επιτρέπει να διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις στη θάλασσα», επέμεινε ο Καμπέγιο, που πολλοί θεωρούν δεύτερο τη τάξει της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. «Τίποτα δεν είναι σαφές, τίποτα δεν εξηγήθηκε, ανακοίνωσαν πομπωδώς πως δολοφόνησαν 11 ανθρώπους. Το θέμα είναι πολύ λεπτό. Και το δικαίωμα στην υπεράσπιση;» επέμεινε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την αμερικανική επιχείρηση στην Καραϊβική, δημοσιεύοντας μάλιστα πλάνα από την επιδρομή που άφησε έντεκα νεκρούς. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σκάφος εκμεταλλευόταν η συμμορία Tren de Aragua, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ξένη τρομοκρατική οργάνωση και, σύμφωνα νε τον ίδιο, ενεργεί υπό τις οδηγίες του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων») και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψή του.

Το πλήγμα φαίνεται πως ήταν η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση αυτού του είδους στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν και όσα πλοία μεταφέρουν ναρκωτικά θα βυθίζονται. Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.