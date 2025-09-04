Νέο ουκρανικό εργοστάσιο όπλων στη Δανία

Νέο Ουκρανικό εργοστάσιο όπλων θα ανοίξει ένας κατασκευαστής στη Δανία, δήλωσε την Τετάρτη ο Δανός υπουργός Άμυνας, σηματοδοτώντας ένα νέο πεδίο συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών μεταξύ Κιέβου και των συμμάχων του.

Ο Τρόελς Λουντ Πόουλσεν ανέφερε ότι η ουκρανική εταιρεία Fire Point θα ανοίξει εργοστάσιο στο Vojens, μια πόλη στο νότο της χώρας που ήδη φιλοξενεί αεροπορική βάση της Δανίας, συμπεριλαμβανομένου και του στόλου των μαχητικών F-16.

Η πρωτοβουλία, την οποία ο Πόουλσεν χαρακτήρισε «χείρα βοηθείας στον αγώνα της Ουκρανίας για ασφάλεια», αποτελεί την πρώτη φορά που ουκρανική αμυντική εταιρεία μεταφέρει τις δραστηριότητές της σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Η Fire Point κατασκευάζει μαχητικά drones και πυραύλους cruise, μεταξύ των οποίων και ο πύραυλος Flamingo FP-5, με πολεμική κεφαλή 1.150 κιλών. Το εργοστάσιο στη Δανία θα επικεντρωθεί κυρίως στην παραγωγή καυσίμου πυραύλων και αναμένεται να ανοίξει έως τον Δεκέμβριο.

Ο Πόουλσεν ανακοίνωσε τη συνεργασία κατά τη διάρκεια συνάντησης των ηγετών των βόρειων και βαλτικών χωρών, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναγνώρισε ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να απαντήσει με «σαμποτάζ και κατασκοπεία», προσθέτοντας ότι «η απειλή έχει, φυσικά, ενταθεί».

Καθώς ο πόλεμος φθοράς που διεξάγει η Ρωσία συνεχίζεται, η αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Τον Ιούλιο, το Κίεβο ανακοίνωσε σχέδιο για αύξηση της εγχώριας παραγωγής όπλων, με στόχο την κάλυψη του 50% των αναγκών σε εξοπλισμό εντός έξι μηνών.

Με πληροφορίες από Politico