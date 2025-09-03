Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά πίσω 4,3 εκατ. ευρώ που – όπως ισχυρίζεται – καταχράστηκε ακροδεξιά ομάδα

Η ακροδεξιά πολιτική ομάδα Identity and Democracy (ID) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρεται να παραβίασε τους κανόνες χρηματοδότησης, δαπανώντας παράτυπα τουλάχιστον 4,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση που αποκάλυψε το Politico.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από το οικονομικό τμήμα του Κοινοβουλίου, αναφέρει ότι η ομάδα, πολιτική «στέγη» του Rassemblement National της Μαρίν Λεπέν και του γερμανικού AfD, ανέθεσε δημόσιες συμβάσεις χωρίς διαγωνισμούς και μοίρασε παράτυπες δωρεές κατά την περίοδο 2019–2024.

Ποιος πληρώνει τώρα;

Η υπόθεση περιπλέκεται καθώς η ομάδα ID διαλύθηκε μετά τις ευρωεκλογές, με τα περισσότερα μέλη και προσωπικό της να απορροφώνται από τη νέα ομάδα Patriots for Europe. Η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου εξετάζει αν η νέα οντότητα μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη.

«Η αλλαγή ονόματος ή η διάλυση μιας πολιτικής ομάδας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως τέχνασμα για αποφυγή ευθυνών», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Niclas Herbst.

Οι Patriots, από την πλευρά τους, απέρριψαν τις κατηγορίες μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών» και τόνισαν πως πρόκειται για διαφορετική νομική οντότητα.

«Θα το πολεμήσουμε στο δικαστήριο αν χρειαστεί. Έχουμε πολύ καλούς δικηγόρους», δήλωσε ανώνυμα αξιωματούχος των Patriots.

Δημόσιες συμβάσεις και “φιλικές” δωρεές

Σύμφωνα με την έκθεση, η ομάδα παραβίασε τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε τομείς όπως διαφήμιση, διαχείριση κοινωνικών δικτύων και εκτυπώσεις — με δαπάνες περίπου 3,6 εκατ. ευρώ σε Αυστρία, Γαλλία και Γερμανία.

«Η διαδικασία προσφορών ήταν καθαρά τυπική, χωρίς πραγματική πρόθεση επιλογής της καλύτερης προσφοράς», αναφέρει η έκθεση.

Ένα παράδειγμα είναι η απευθείας ανάθεση συμβολαίων σε αυστριακή εταιρεία που διευθύνεται από πρώην ευρωβουλευτή του FPÖ, μέλος της ID και νυν μέλος των Patriots.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η ομάδα δημιούργησε παράτυπη διαδικασία δωρεών σε ΜΚΟ, συνολικού ύψους περίπου 700.000 ευρώ, μεταξύ 2019 και 2024 — συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέας γραμμής προϋπολογισμού που δεν προβλέπεται από το πλαίσιο του Κοινοβουλίου.

Δικαστική έρευνα και πολιτικές προεκτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) επιβεβαίωσε στο Politico ότι διεξάγει δική της έρευνα για πιθανή κακοδιαχείριση κοινοτικών πόρων.

Η υπόθεση έρχεται σε δύσκολη στιγμή για την Μαρίν Λεπέν, καθώς ήδη έχει καταδικαστεί σε άλλη υπόθεση για παράνομη χρήση άνω των 4 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων για μισθοδοσία κομματικών στελεχών — υπόθεση που απειλεί την προεδρική της φιλοδοξία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τώρα τρόπους ανάκτησης των ποσών και ενδεχομένως την αναζήτηση προσωπικής ευθύνης στελεχών και ευρωβουλευτών για «εσκεμμένη ή βαριά αμελή» διαχείριση.

