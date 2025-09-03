Συνεχίζεται το «μυστήριο» με τον μαύρο πάνθηρα της Βουλγαρίας

Η ιστορία του απίστευτου μαύρου πάνθηρα της Βουλγαρίας φαίνεται πως δεν έχει τελειώσει, καθώς κάτοικος του χωριού Ντούπνιτσα κατέγραψε σε βίντεο ένα ζώο που πιστεύει πως μπορεί να είναι το ενδεχομένως επικίνδυνο αιλουροειδές.

Ο δήμαρχος του χωριού, Ντεσισλάβ Νάτσοφ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι επισκέφθηκε την τοποθεσία όπου τραβήχτηκε το βίντεο μαζί με την αστυνομία.

Οι αρχές ανακρίνουν το άτομο που κατέγραψε το βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από το Euronews και δείχνει ένα μεγάλο μαύρο αιλουροειδές να κινείται μέσα σε ψηλά χόρτα.

Ο Νάτσοφ ανέφερε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα ενεργοποιηθεί έκτακτο επιχειρησιακό κέντρο για τον εντοπισμό του ζώου.

«Αυτό εξαρτάται από την αξιολόγηση της αστυνομίας. Το άτομο που κατέγραψε το βίντεο περιέγραψε το ζώο που είδε ως κάτι που έμοιαζε με μεγάλο σκύλο», είπε.

The black panther that has been roaming Bulgaria and that people have been trying to catch in recent months was spotted today only 70 km from Sofia, and it looks like she may reach the capital soon. I can’t wait to see her. pic.twitter.com/WQypQyizca — една българка (@transbulgaria) September 3, 2025

Η αυθεντικότητα του παραπάνω βίντεο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Η Ντούπνιτσα βρίσκεται περίπου 66 χιλιόμετρα νότια της Σόφιας και σχετικά κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Απέχει επίσης πάνω από 430 χιλιόμετρα δυτικά από το φυσικό πάρκο του οροπεδίου της Σούμεν, όπου εντοπίστηκε αρχικά η γάτα.

Η περιοχή εκείνη είχε τεθεί σε κατάσταση συναγερμού και είχε αποκλειστεί για σχεδόν δύο εβδομάδες, ενώ διεξαγόταν έρευνα για τον εντοπισμό του μεγάλου αιλουροειδούς. Η έρευνα, η οποία κρίθηκε ως μη καταληκτική, τερματίστηκε στα μέσα Ιουλίου.

Η επιχείρηση, που ξεκίνησε στις 19 Ιουνίου, προκλήθηκε από ευρέως διαδεδομένο βίντεο και ίχνη πατημάτων που αρχικά ενέτειναν τους φόβους ότι ένα επικίνδυνο αρπακτικό κυκλοφορούσε ελεύθερο.

Ωστόσο, ζωολόγοι από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εξέφρασαν αμφιβολίες, με τον δρα Στόγιαν Λαζάροφ να δηλώνει ότι το αποτύπωμα πιθανότατα ανήκει σε μεγάλο σκύλο.

Ανάλογη ήταν και η εκτίμηση του καθηγητή ζωολογίας Νικολάι Σπάσοφ, ο οποίος επιβεβαίωσε πως το αποτύπωμα δεν ανήκει σε γάτα.

Παρά τις πολυήμερες αναζητήσεις, τη χρήση παγίδων με κάμερες και σταθμών με δόλωμα, δεν εντοπίστηκαν ορατά ίχνη ή εμφανίσεις του ζώου.

Οι κινήσεις του ζώου φαίνονται «ασταθείς και απρόβλεπτες», δήλωσε ο Γκεόργκι Κράστεφ, διευθυντής του Εθνικού Πάρκου Κεντρικών Βαλκανίων, ο οποίος συντόνιζε μέρος της επιχείρησης.

Φήμες που κυκλοφόρησαν ότι πρόκειται για ζευγάρι πανθήρων ή ότι η θηλυκή γάτα είναι έγκυος ή έχει μικρά απορρίφθηκαν επίσης.

Ο πάνθηρας έγινε… meme

Αν και το μυστήριο του άπιαστου μαύρου πάνθηρα μπορεί να κατέληξε χωρίς κλιμάκωση, αλλά με ανοιχτό τέλος, προκάλεσε ένα κύμα χιούμορ σε ολόκληρη τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από memes και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με το μεγάλο αιλουροειδές, καθώς και με λαϊκά τραγούδια για τη μαύρη πάνθηρα ή πούμα της Σούμεν, με χρήστες να μετονομάζουν αστειευόμενοι την πόλη σε «Πούμεν».

Επιχειρήσεις έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την αναπάντεχη δημοσιότητα, προσθέτοντας αναφορές στην πάνθηρα στις διαφημίσεις τους, ενώ εστιατόρια δημιούργησαν εικόνες με την πάνθηρα να απολαμβάνει τοπικές λιχουδιές όπως μπύρα και ψητά κρέατα.

Ένα από τα πιο δημοφιλή αστεία προήλθε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρουμανίας, που δημοσίευσαν μια εικόνα, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, με πυροσβέστες να «σώζουν» μια μαύρη πάνθηρα από ένα δέντρο — ανάρτηση που έγινε γρήγορα viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και κοινοποιήσεις.

Όχι η πρώτη φορά στην Ευρώπη

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται μεγάλα αιλουροειδή να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη.

Το 2021, κάτοικοι στην ιταλική επαρχία Μπάρι ανέφεραν ότι είδαν πάνθηρα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να καλέσουν το κοινό να αποφεύγει την ύπαιθρο.

Αντίστοιχα, το 2022 οι αρχές στην ανατολική Σλοβακία κάλεσαν τους πολίτες σε επαγρύπνηση, μετά την εμφάνιση τίγρης κοντά στα σύνορα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης έχουν κυκλοφορήσει πολλές ιστορίες τα τελευταία χρόνια για υποτιθέμενες εμφανίσεις πανθήρων στην ύπαιθρο, αν και αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την εγκυρότητά τους.

Με πληροφορίες από Euronews