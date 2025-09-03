Logo Image

Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο Εθνοφρουράς και στη Νέα Ορλεάνη

Κόσμος

REUTERS/Annabelle Gordon

«Ενδεχομένως στη Λουιζιάνα, όπου η Νέα Ορλεάνη έχει πρόβλημα εγκληματικότητας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - «Θα το διευθετήσουμε σε περίπου δύο εβδομάδες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται να διατάξει την ανάπτυξη Εθνοφρουράς και μελών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Νέα Ορλεάνη με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας, όπως είχε κάνει πρόσφατα στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως η κυβέρνησή του εξετάζει εάν θα αναπτύξει δυνάμεις στο Σικάγο ή κάπου αλλού «…όπως η Νέα Ορλεάνη».

«Ενδεχομένως στη Λουιζιάνα, όπου η Νέα Ορλεάνη έχει πρόβλημα εγκληματικότητας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε πως «θα το διευθετήσουμε σε περίπου δύο εβδομάδες».

Ανέφερε επίσης ότι η εγκληματικότητα στη Βαλτιμόρη βρίσκεται «σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί» και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικής δύναμης εκεί εφόσον του ζητηθεί. «Εάν επέμβουμε στη Βαλτιμόρη, μπορούμε να το διευθετήσουμε (σ.σ. το πρόβλημα της εγκληματικότητας) πολύ σύντομα, επίσης… Νομίζω πως περιμένουμε μέχρι να μας ζητηθεί», είπε ο Τραμπ.

Μετά το Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απειλεί με ανάπτυξη Εθνοφρουράς και πρακτόρων της ICE σε αρκετές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, επικαλούμενος την ανάγκη για πάταξη της εγκληματικότητας παρότι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως έχουν μειωθεί οι ανθρωποκτονίες, η ένοπλη βία και οι διαρρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

