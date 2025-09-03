Γαλλία: Στο Παρίσι μετέβη ο Στιβ Γουίτκοφ ενόψει της συνάντησης της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία

Στο Παρίσι βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ενόψει της αυριανής συνάντησης της αποκαλούμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας, όπως αναφέρουν δύο διπλωματικές πηγές.

Οι πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν διευκρίνισαν εάν ο Γουίτκοφ θα συμμετάσχει στη συνάντηση. Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος θα έχει πάντως επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Νωρίτερα σήμερα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση στους συμμάχους του για άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στη Μόσχα, ευελπιστώντας παράλληλα να εξασφαλίσει δεσμεύσεις σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί το Κίεβο στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

