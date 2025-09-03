Guardian: Η Ελλάδα ψηφίζει δρακόντεια νομοθεσία με ποινές φυλάκισης όσων τα αιτήματα ασύλου απορρίπτονται

Η Ελλάδα ψήφισε δρακόντεια νομοθεσία που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε θα τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης, πρόστιμα και εντολές να φορούν βραχιολάκι στον αστράγαλο γράφει ο βρετανικός Guardian.

Όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης είναι μια κίνηση που αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της κεντροδεξιάς κυβέρνησης να αποτρέψει τους παράτυπους μετανάστες από το να φτάσουν στο έδαφός της. Οι αυστηρές ποινές εγκαινιάζουν μια άνευ προηγουμένου εποχή μηδενικής ανοχής για τους ανθρώπους που παραμένουν στη χώρα εάν απορριφθούν οι αιτήσεις ασύλου τους. Ως παραμεθόριο κράτος της ΕΕ, που θεωρείται εδώ και καιρό πύλη προς την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει σημειώσει αύξηση στις αφίξεις μεταναστών φέτος.

«Είμαστε υπόλογοι απέναντι στους Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες πολίτες θέλουν να προστατεύονται», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία. «Το μήνυμα είναι σαφές (για τους μετανάστες) εάν το αίτημά σας για άσυλο απορριφθεί, έχετε δύο επιλογές. Είτε θα πάτε φυλακή είτε θα επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Το ελληνικό κράτος δεν σας δέχεται… Δεν είστε ευπρόσδεκτοι».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται και δεν εγκαταλείπουν τη χώρα εντός 14 ημερών αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από δύο έως πέντε χρόνια. Τα μέτρα αποτροπής θα αυστηροποιηθούν επίσης. Τα άτομα που φτάνουν χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα θα κρατούνται για 24 μήνες, από τους 18 μήνες που ισχύουν σήμερα, ενώ οι παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα για επτά χρόνια δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να νομιμοποιήσουν το καθεστώς τους. Όσοι κριθούν ένοχοι για παράνομη είσοδο θα τους επιβληθεί πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Τα μέτρα έρχονται μόλις δύο μήνες αφότου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μια αμφιλεγόμενη 90ήμερη παύση των αιτήσεων ασύλου εν μέσω αύξησης των αφίξεων στα νησιά της Κρήτης και της Γαύδου από τη Λιβύη. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έφτασαν με επιτυχία στη χώρα – μια σημαντική αύξηση σε μια χώρα όπου ο αριθμός των μεταναστών έχει μειωθεί δραματικά από το 2015, όταν περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έφτασαν στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης.

Ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι η αναστολή είχε ως στόχο να στείλει στα κυκλώματα λαθρεμπορίου ένα ηχηρό μήνυμα ότι «το πέρασμα προς την Ελλάδα είναι κλειστό», αν και καταδικάστηκε από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αυστηρή γραμμή, αλλά με ρωγμές

Κρατώντας την εξουσία από το 2019, η κυβέρνηση περιγράφει τις μεταναστευτικές της πολιτικές ως «σκληρές αλλά δίκαιες», αρνούμενη τους ισχυρισμούς για παράνομες επαναπροωθήσεις για να κρατήσει τους αιτούντες άσυλο μακριά. Απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, ο Πλεύρης δήλωσε ότι ήταν περήφανος που επέβλεψε τη νομοθεσία, η οποία θα θέσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή πολιτικών που λίγα μέλη της ΕΕ ήθελαν να επιβάλουν.

Αλλά την Τετάρτη η αντίδραση ήταν τόσο άμεση όσο και ευρεία, με τους δικαστές να κάνουν το πρωτοφανές βήμα να παρέμβουν επικρίνοντας την έμφαση της νομοθεσίας στην καταστολή.

Τονίζοντας την έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τα μέτρα, ο Δημήτρης Καϊρίδης πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου το 2024, δήλωσε στον Guardian ότι ενώ η αποτροπή παρέμεινε πρωταρχικής σημασίας, ήταν ζωτικό η Αθήνα να διευκολύνει επίσης τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης σε μια εποχή που οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού ήταν έντονες.

«Η Ελλάδα χρειάζεται τόσο να αντιμετωπίσει την παράνομη, αλλά και να ενθαρρύνει τη νόμιμη μετανάστευση, όπως απαιτείται από την αναπτυσσόμενη οικονομία της», είπε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Καϊρίδης νομιμοποίησε το καθεστώς 30.000 μη εγγεγραμμένων μεταναστών εργατών που είναι απεγνωσμένα απαραίτητοι στους τομείς της γεωργίας, των κατασκευών και του τουρισμού.

Δημογραφική κατάρρευση με κλειστές πόρτες

Καθώς η Ελλάδα μαστίζεται από μια δημογραφική κρίση που την περασμένη εβδομάδα ανάγκασε το υπουργείο Παιδείας να κλείσει περισσότερα από 750 σχολεία λόγω της έλλειψης μαθητών, οι αλληλέγγυοι χαρακτήρισαν τον νόμο ρατσιστικό και παράλογο.

«Είναι τόσο αντιφατικό το γεγονός ότι αυτό πρέπει να ψηφιστεί όταν ο πληθυσμός της Ελλάδας βρίσκεται σε τόσο ελεύθερη πτώση και όταν οι μετανάστες προσφέρουν τη λύση για την έλλειψη εργατικού δυναμικού», δήλωσε ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Με πληροφορίες από Guardian