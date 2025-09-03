Τραμπ: Οι Ευρωπαίοι μας πληρώνουν σχεδόν 1 τρις δολάρια και είναι χαρούμενοι που το κάνουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι στο Οβάλ γραφείο, αφού τον υποδέχτηκε και τον επαίνεσε για την νίκη του στις εκλογές. Μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

Ο Τραμπ μίλησε για την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας: «Κάναμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μας πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, και είναι χαρούμενοι που το κάνουν.»

«Το ξέρατε αυτό; Είναι χαρούμενοι που τελείωσε.»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των δασμών στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Τραμπ είπε πως: «Έχουμε μια πολύ, πολύ σημαντική υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο… Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να γίνει απίστευτα πλούσια ξανά… Αν δεν κερδίσουμε αυτή την υπόθεση, η χώρα μας θα υποφέρει πάρα πολύ — αλλά νομίζω πως θα έχουμε μια μεγάλη νίκη.»

.@POTUS on tariffs: “We have a very very big case in the Supreme Court… Our country has a chance to be unbelievably rich again… If we don’t win that case, our country is going to suffer so greatly — but I think we’re gonna have a big victory.” pic.twitter.com/exSxevsXAq — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2025

Τα στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία

Σε ερώτηση σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Πολωνία και το αν οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί, ο Τραμπ απάντησε:

«Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω; [Είμαι] πολύ ικανοποιημένος. Αν μη τι άλλο, μπορούμε να στείλουμε κι άλλους, αν το θέλουν· εδώ και καιρό ζητούν μεγαλύτερη παρουσία. Έχουμε κάποιες χώρες με περισσότερους — όχι πολλές — αλλά όχι, θα παραμείνουν στην Πολωνία. Είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι με την Πολωνία.»

Σε ερώτηση για τις σχέσεις ΗΠΑ–Πολωνίας, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βαρσοβία βρίσκεται σε μια «πολύ ιδιαίτερη κατηγορία σχέσης».

Προχωρά ακόμα περισσότερο στην υπόσχεσή του να μην αποσύρει στρατεύματα από την Πολωνία – επιβεβαιώνοντας όμως εμμέσως ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες:

«Είναι όπως η ερώτηση για τους στρατιώτες που μου έγινε. Δεν σκεφτήκαμε καν την απόσυρση στρατιωτών από την Πολωνία. Το σκεφτόμαστε όσον αφορά άλλες χώρες, αλλά την Πολωνία… ποτέ. Είμαστε πλήρως στο πλευρό της Πολωνίας και θα τη βοηθήσουμε να προστατευτεί.»

Απαντώντας στον Τραμπ ο Πολωνός πρόεδρος είπε: «Είναι η πρώτη φορά στην πολωνική ιστορία… που οι Πολωνοί είναι χαρούμενοι να έχουν ξένα στρατεύματα στο έδαφός τους.»

Τόνισε ότι η Πολωνία δεν είναι «τζαμπατζής» στο ΝΑΤΟ, καθώς δαπανά το 4,7% του ΑΕΠ της για την άμυνα, και σύντομα θα φτάσει τον νέο στόχο του 5%.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι: «Η Πολωνία ήταν ένα από τα δύο έθνη που πλήρωναν περισσότερα απ’ όσα όφειλαν στο ΝΑΤΟ.»

Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης: