Απειλητικός Τραμπ κατά Πούτιν: «Θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο, αφού υποδέχτηκε τον Πολωνό ομόλογό του Κάρολ Ναβρότσκι, καλωσορίζοντας τον και επαινώντας τον για την νίκη του στις εκλογές. Απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς τις δηλώσεις Πούτιν από το Πεκίνο, λέγοντας πως «δεν έχω μήνυμα για τον Πούτιν» και προειδοποιώντας πως αν οι ΗΠΑ δεν είναι ευχαριστημένες από τις εξελίξεις στην Ουκρανία «θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα».

Ο εκνευρισμός του Τραμπ με δημοσιογράφο

Ο Τραμπ αντέδρασε με θυμό σε ερώτηση Πολωνού δημοσιογράφου, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι δεν υλοποίησε τις προειδοποιήσεις του προς τον Πούτιν, παρότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δεχτεί ακόμη να συναντηθεί με τον Ουκρανό Ζελένσκι.

«Πώς το ξέρετε αυτό; Πώς ξέρετε ότι δεν υπήρξε δράση; Σοβαρά;» απάντησε οργισμένα.

REPORTER: “There’s no action [on Russia] since you took your office…”@POTUS: “Would you say that putting secondary sanctions on India… That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven’t done phase two yet or phase three.” pic.twitter.com/K8HAH9VyVu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 3, 2025

Αναφέρθηκε σε κυρώσεις κατά της Ινδίας, οι οποίες —όπως είπε— «κόστισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

«Αυτό το αποκαλείτε έλλειψη δράσης; Και δεν έχω προχωρήσει ακόμα στη φάση δύο ή στη φάση τρία. Αλλά όταν λέτε ότι δεν υπάρχει δράση, νομίζω ότι πρέπει να βρείτε καινούργια δουλειά», πρόσθεσε.

«Δεν έχω μήνυμα για τον Πούτιν»

Σε ερώτηση για το μήνυμά του προς τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρει πού στέκομαι».

Πρόσθεσε ότι: «Θα πάρει μια απόφαση, είτε τη μία είτε την άλλη, όποια κι αν είναι αυτή, εμείς είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι είτε όχι, και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα.»

Pres. Trump said he has no specific message for Russian Pres. Putin, adding, “He knows where I stand.” Trump hosted the president of Poland in the Oval Office on Wednesday as leaders discussed ongoing security threats by Russia.https://t.co/9pmXsv73HI pic.twitter.com/GWn4n7aWiJ — ABC News (@ABC) September 3, 2025

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης νωρίτερα για τη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, λέγοντας πως ήταν μια «όμορφη τελετή» και «πολύ, πολύ εντυπωσιακή».

Δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν αναφερθεί στις ομιλίες «για τη βοήθεια που προσέφεραν στην Κίνα να αποκτήσει την ελευθερία της. Αλλά κατάλαβα τον λόγο που το έκαναν, και ήθελαν να με δουν να το παρακολουθώ, κι εγώ το παρακολουθούσα. Η σχέση μου με όλους αυτούς είναι πολύ καλή. Θα δούμε πόσο καλή είναι μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες.»

«Δυσαρεστημένος» ο Τραμπ από τον πόλεμο

Σε ερώτηση για το τι σκοπεύει να κάνει για να τερματίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι θα έχει «μια συζήτηση με εκείνον πολύ σύντομα, και τότε θα ξέρω πάνω-κάτω τι πρόκειται να κάνουμε.»

(Δεν είναι σαφές αν εννοεί τον Πούτιν, τον Ζελένσκι ή κάποιον άλλο, καθώς ένας δημοσιογράφος ρώτησε απεγνωσμένα: «Μα με ποιον;» – πιθανότατα όμως εννοούσε τον Πούτιν.)

«Έχουμε πάρει πολύ ισχυρά μέτρα, όπως ξέρετε, και με άλλους τρόπους έχουμε πάρει πολύ ισχυρά μέτρα, αλλά θα μιλήσω μαζί του τις επόμενες μέρες και θα δούμε», είπε.

Πρόσθεσε ότι είναι «δυσαρεστημένος» με τον αριθμό των νεκρών που καταγράφονται κάθε εβδομάδα εκεί. «Είναι ανθρώπινες ψυχές, έχουν γονείς. Αποχαιρετούν τους γονείς τους, και εκείνοι δεν τους ξαναβλέπουν ποτέ… Θέλω να το δω να σταματάει τώρα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, επέρριψε την ευθύνη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας: «Ένας μεγάλος λόγος που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος καθόταν σε αυτές εδώ τις καρέκλες — ειδικά σε αυτήν.»

Κατέληξε λέγοντας ότι αρχικά πίστευε πως ο τερματισμός της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν θα ήταν τόσο δύσκολος: «Θα ήταν κάπου στη μέση των δυσκολιών, ίσως από τους πιο εύκολους…»

Αλλά πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι περίπλοκος και επικίνδυνος και, τι χάος, τι αιματοχυσία. Θα τελειώσει — με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αλλά πρέπει να σταματήσουν να σκοτώνουν αυτές τις ψυχές.»

Και με αυτά τα λόγια ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Με πληροφορίες από Guardian