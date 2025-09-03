Το Μέγαρο των Ηλυσίων επιβεβαιώνει την επικείμενη συνομιλία των Ευρωπαίων με τον Τραμπ αύριο

Το Μέγαρο των Ηλυσίων επιβεβαίωσε τη σχετική δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα σήμερα, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα συνομιλήσουν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή τους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το γραφείο του Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι ένας από τους στόχους της συνάντησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως «είμαστε σε θέση, απέναντι στους Αμερικανούς εταίρους μας, να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, ενώ εναπόκειται σε αυτούς να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία».

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ αναμένεται γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδος, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.

Στο Παρίσι ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος ενόψει των αυριανών συνομιλιών με τη «Συμμαχία των Προθύμων».

Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Μακρόν ανέφερε ότι, στηριζόμενη στο προπαρασκευαστικό έργο των στρατιωτικών επιτελείων, η Ευρώπη είναι «έτοιμη να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό».

«Το ερώτημα τώρα είναι να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια της Ρωσίας και των διαδοχικών δεσμεύσεών της στις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχει κάνει προς τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Στο Παρίσι βρίσκεται και ο Στιβ Γουίτκοφ χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν θα συμμετάσχει στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Με πληροφορίες από Guardian