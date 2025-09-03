Σιμπίχα: Η πρόταση Πούτιν για συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη

Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, σχολίασε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».