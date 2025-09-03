Logo Image

Σιμπίχα: Η πρόταση Πούτιν για συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη

Κόσμος

Σιμπίχα: Η πρόταση Πούτιν για συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη

REUTERS/Alina Smutko

Αιχμηρή απάντηση του Κιέβου στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Μόσχα είναι απαράδεκτη, σχολίασε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετία και τριών χωρών του Κόλπου, είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube