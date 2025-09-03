Κινεζική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια

Αντιπροσωπεία Κινέζων πολιτικών πρόκειται να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από επτά χρόνια παγωμένων σχέσεων. Η συνάντηση, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του προγραμματισμού και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, θα ακολουθηθεί από ένα ταξίδι ευρωβουλευτών στην Κίνα στα τέλη Μαΐου, δήλωσε στο POLITICO ο Ένγκιν Ερόγλου, πρόεδρος της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ΕΕ–Κίνας.

Καθώς η ΕΕ προσπαθεί να βρει τη θέση της σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων — παγιδευμένη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ, τη Μόσχα και το Πεκίνο — οι εν λόγω συνομιλίες αποκαλύπτουν ότι, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα γύρω από το εμπόριο και την ασφάλεια, εξακολουθούν να πραγματοποιούνται περιορισμένες διπλωματικές επαφές.

Κατά τη διάρκεια και των δύο συναντήσεων, οι ευρωβουλευτές και τα μέλη του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας θα συζητήσουν, σύμφωνα με τον Ερόγλου, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το διμερές εμπόριο, τη διατήρηση του ρόλου του ΟΗΕ στην παγκόσμια τάξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η τελευταία συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο τον Μάιο του 2018.

Οι επόμενοι γύροι διαλόγου είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της διακοπής διπλωματικών επαφών, όταν η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε ευρωβουλευτές το 2021.

Άρση των κυρώσεων

«Πρέπει να αλλάξουμε το status quo της εμπορικής μας σχέσης», δήλωσε ο Ερόγλου.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα και πρέπει να το μειώσουμε… στην ουσία, μεταφέρουμε την ευημερία μας στην Κίνα.»

Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ θα πρέπει να τονίζει σταθερά ότι η βελτίωση των σχέσεων ΕΕ–Κίνας εξαρτάται από τη στάση της Κίνας απέναντι στον πόλεμο», αν και αναγνώρισε ότι είναι «μη ρεαλιστικό» να περιμένει κανείς ότι το Πεκίνο θα αλλάξει θέση και ότι πιθανότατα θα συνεχίσει να στηρίζει τη Ρωσία.

Η επίσκεψη έρχεται μετά την άρση των κυρώσεων μεταξύ Πεκίνου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2025, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την επανεκκίνηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο παγκόσμιων δυνάμεων.

Η Κίνα είχε επιβάλει κυρώσεις σε πέντε ευρωβουλευτές και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου το 2021, με αποτέλεσμα την αντίδραση της ηγεσίας του Κοινοβουλίου, που επέβαλε απαγόρευση κάθε διπλωματικής επαφής με το Πεκίνο.

Τον Ιούλιο, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ταξίδεψαν στο Πεκίνο για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ.

Με πληροφορίες από Politico