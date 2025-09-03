Σουηδία: Χαμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Άλφρεντ Νομπέλ βρέθηκαν σε ένα εξοχικό

Περίπου δέκα διπλώματα ευρεσιτεχνίας «μεγάλης σημασίας» του Σουηδού εφευρέτη Άλφρεντ Νομπέλ, τα οποία είχαν χαθεί εδώ και μισό αιώνα, ξαναβρέθηκαν φέτος το καλοκαίρι στην εξοχική κατοικία ενός ζευγαριού, ανακοίνωσε το ομώνυμο ίδρυμα.

Ο Νομπέλ, ο «πατέρας» της δυναμίτιδας, είχε εξασφαλίσει πολλές πατέντες για τις εφευρέσεις του, σε διάφορες χώρες. Σε μεγάλο μέρος τους, αφορούσαν τις μεθόδους παραγωγής και χρήσης εκρηκτικών με βάση τη νιτρογλυκερίνη.

«Μας τηλεφώνησε ένα άτομο που εργάζεται σε οίκο δημοπρασιών και μας είπε ότι ένα ζευγάρι από τη νότια Σουηδία, στο Μπλέκινγκε, βρήκε τα έγγραφα στην εξοχική κατοικία του», είπε η Χάνα Στιέρνε, η επικεφαλής του Ιδρύματος Νόμπελ. «Τα εξετάσαμε και διαπιστώσαμε ότι ήταν μεγάλης σημασίας. Θέλουμε να τα διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές», πρόσθεσε.

Η σημασία των ευρημάτων

Τα ευρήματα αυτά δίνουν μια πρωτότυπη εικόνα της ζωής του Σουηδού χημικού και μηχανικού. «Όταν τα ξεφυλλίζει κάποιος, αισθάνεται πώς ήταν η ζωή πριν από 150 χρόνια» και πώς ταξίδευε και εργαζόταν ο Άλφρεντ Νομπέλ στην Ευρώπη, εξήγησε η Στιέρνε.

Μεταξύ των εγγράφων υπάρχουν και κάποια που θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, όπως ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του 1865, είπε ο Ουλφ Λάρσον, συντηρητής στο Μουσείο Νομπέλ. «Χρονολογείται από τις αρχές της καριέρας του Άλφρεντ Νομπέλ, μόλις είχε εφεύρει τον πυροκροτητή και συνέχιζε με τη δυναμίτιδα», πρόσθεσε.

Τα βραβεία Νόμπελ καθιερώθηκαν το 1901 και τιμούν πρόσωπα που εργάζονται «για το καλό της ανθρωπότητας», σύμφωνα με τις επιθυμίες του ίδιου του εφευρέτη.

Πηγή: ΑΜΠΕ