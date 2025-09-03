Σι Τζινπινγκ: Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μία επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη ή τον πόλεμο

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη ή τον πόλεμο, καθώς ηγήθηκε της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρέλασης στην ιστορία της Κίνας, με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια επίδειξη δύναμης που εκλαμβάνεται ως πρόκληση προς τη Δύση.

Ο Πούτιν και ο Κιμ — οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας — ήταν ανάμεσα σε δεκάδες παγκόσμιους ηγέτες που παρακολούθησαν την παρέλαση, μια τεράστια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και προσωπικού, που οργανώθηκε για να τιμήσει την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τον οποίο η Κίνα αποκαλεί Πόλεμο Αντίστασης κατά της Ιαπωνικής Επιθετικότητας.

Οι δηλώσεις του Κινέζου ηγέτη

«Σήμερα, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει ξανά την επιλογή ανάμεσα στην ειρήνη ή τον πόλεμο, τον διάλογο ή την αντιπαράθεση, το win-win ή το μηδενικό άθροισμα», δήλωσε ο Σι στο πλήθος των πάνω από 50.000 θεατών, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός λαός «στέκεται ακλόνητα στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Ο Σι χαρακτήρισε την Κίνα μια μεγάλη χώρα που «δεν εκφοβίζεται από κανέναν», σε μια προφανή έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, και προειδοποίησε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη».

Μετά την ομιλία του, ο Σι στάθηκε σε ένα αυτοκίνητο με ανοικτή οροφή για να επιθεωρήσει την παρέλαση, χαιρετώντας τα στρατεύματα και δεχόμενος τιμές, καθώς χιλιόμετρα στρατιωτικού εξοπλισμού παρέλαυναν και μαχητικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω.

Επίδειξη δύναμης: Μήνυμα προς τη Δύση

Αναλυτές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό εξοπλισμό που παρουσιάστηκε: άρματα μάχης, drones, μαχητικά αεροσκάφη, stealth αεροπλάνα, βαλλιστικοί πύραυλοι μακράς εμβέλειας, ακόμη και με δυνατότητα πυρηνικών κεφαλών, καθώς και νέες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά.

Ο αναλυτής Ντρου Τόμπσον από το S. Rajaratnam School of International Studies στη Σιγκαπούρη δήλωσε:

«Ο εξοπλισμός αυτός στοχεύει να “προβληματίσει” τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τους γείτονες της Κίνας, σε περίπτωση που σκεφτούν να αμφισβητήσουν τα θεμελιώδη εθνικά της συμφέροντα.»

Μεταξύ των νέων όπλων που παρουσιάστηκαν δημοσίως για πρώτη φορά ήταν υπερηχητικοί πύραυλοι σχεδιασμένοι για να καταστρέφουν πλοία στη θάλασσα, σύμφωνα με Κινέζους στρατιωτικούς αξιωματούχους — κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο επιχειρεί στον δυτικό Ειρηνικό.

Επίσης παρουσιάστηκαν υποβρύχια drones, όπως το AJX002, και ένας νέος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος, ο DF-61, ο οποίος, σύμφωνα με την Κίνα, μπορεί να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές σε μακρινούς στόχους.

Η Τζένιφερ Πάρκερ, ερευνήτρια στον τομέα ναυτικών σπουδών στο UNSW της Καμπέρα, σχολίασε:

«Η παρέλαση αυτή αφορά λιγότερο την προβολή νέων δυνατοτήτων και περισσότερο το μήνυμα που στέλνει η Κίνα. Δεν κάνεις τέτοιες παρελάσεις για να τιμήσεις το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τις κάνεις για να επιδείξεις ισχύ – και επιλέγεις προσεκτικά ποια όπλα θα παρουσιάσεις για να στείλεις ένα σαφές μήνυμα.»

Ταϊβάν και το σχέδιο «αναζωογόνησης του έθνους»

Η ομιλία του Σι περιλάμβανε πολλές αναφορές στην «αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» — μια φράση-κλειδί για το γενικότερο στρατηγικό όραμα του Σι για το μέλλον της Κίνας, το οποίο βασίζεται στην προσάρτηση της Ταϊβάν.

Ο Σι και το Κομμουνιστικό Κόμμα ισχυρίζονται ότι η Ταϊβάν αποτελεί κινεζική επαρχία που διοικείται προσωρινά από παράνομους αποσχιστές. Η κυβέρνηση και ο λαός της Ταϊβάν αντιτίθενται κατηγορηματικά σε αυτόν τον ισχυρισμό.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) έχει υποστεί τεράστιο εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υπό την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, όμως ταυτόχρονα έχει πληγεί από σοβαρά ζητήματα διαφθοράς. Τα τελευταία χρόνια, έχουν σημειωθεί εκκαθαρίσεις αξιωματούχων και προσωπικού σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Με πληροφορίες από Guardian