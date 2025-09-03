ΗΠΑ: 3 πολιτείες αψηφούν τον Κένεντι και σχηματίζουν «συμμαχία υγείας» για τα εμβόλια

Σχέδια για τη δημιουργία μιας «συμμαχίας υγείας», που θα συντονίζει τις συστάσεις για τα εμβόλια, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι τρεις πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν οι κυβερνήτες τους, θα συνεργαστούν σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τα εμβόλια, με φόντο τις αναταράξεις των τελευταίων ημερών στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η συνεργασία, που ονομάζεται Western Health Alliance, θα αναπτύξει τις δικές της οδηγίες «βασισμένες σε έγκυρους εθνικούς ιατρικούς οργανισμούς», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν την Τετάρτη η κυβερνήτης του Όρεγκον, Τίνα Κότεκ, ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – όλοι τους στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος.

«Τα CDC έχουν γίνει πολιτικό εργαλείο»

«Τα CDC έχουν γίνει ένα πολιτικό εργαλείο που προωθεί ολοένα και περισσότερο την ιδεολογία αντί της επιστήμης, ιδεολογία που θα οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Η Καλιφόρνια, το Όρεγκον και η Ουάσινγκτον δεν θα επιτρέψουν να τεθούν σε κίνδυνο οι άνθρωποι των πολιτειών μας», ανέφεραν οι κυβερνήτες στην κοινή τους δήλωση.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε τη διευθύντρια των CDC, Σούζαν Μονάρεζ, -η οποία είχε διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ- αφού αρνήθηκε να υλοποιήσει τις πολιτικές εμβολιασμού που προωθεί ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Αρκετοί από τους επιστήμονες του οργανισμού εν συνεχεία παραιτήθηκαν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Με ανοιχτή τους επιστολή εννέα πρώην διευθυντές του αμερικανικού οργανισμού δημόσιας υγείας, κατηγόρησαν τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για την αντιεμβολιαστική του στάση, ότι «θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών» μέσω της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης εντός του οργανισμού.

