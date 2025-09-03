Εγιάλ Ζαμίρ: Προχωρά η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» στη Γάζα, η Χαμάς αισθάνεται «καταζητούμενη»

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, επιθεωρώντας την Πόλη της Γάζας και εξετάζοντας τα επιχειρησιακά σχέδια με διοικητές της 162ης Μεραρχίας και πολλαπλών ταξιαρχιών, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προετοιμάζονται να προωθήσουν την επίθεσή τους στην πόλη.

Μιλώντας σε στρατεύματα στο πεδίο, ο Ζαμίρ δήλωσε: «Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της Επιχείρησης «Τα Άρματα του Γεδεών» για να εκπληρώσουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι μια ηθική και εθνική αποστολή. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τα κέντρα βάρους της Χαμάς μέχρι να ηττηθεί».

«Δημιουργούμε την αίσθηση ότι κυνηγάμε [τη Χαμάς] παντού», δήλωσε ο Ζαμίρ.

Επαίνεσε επίσης τους στρατιώτες και τους διοικητές για το θάρρος και την αφοσίωσή τους σε δύσκολες συνθήκες, τονίζοντας ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εμβαθύνουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στη Χαμάς.

Ο Ζαμίρ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού (IDF) επί τόπου «αντιμετωπίζουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία του Ισραήλ».

Η επίσκεψη περιελάμβανε ενημερώσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές εξελίξεις και την κινητοποίηση των εφέδρων για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

Πηγή: Times of Israel