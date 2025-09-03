«Σιντριβάνι» λάβας στη Χαβάη – Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (βίντεο)

Ένα «σιντριβάνι» λάβας σχηματίστηκε κατά την εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη.

Κατά τη νέα ενεργοποίηση του ηφαιστείου, εκτοξεύθηκε λάβα σε ύψος 100 μέτρων, σύμφωνα με το Associated Press.

32 εκρήξεις από τον Δεκέμβριο

Πρόκειται για την 32η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του.

We know you’ve heard of a volcano…but how about a volnado? This afternoon, during episode 32 fountaining at Kīlauea the V3 live camera (https://t.co/tCc5xGmMcO) caught this whirlwind kicking up loose ash deposits along the active fountain and flow within Halemaʻumaʻu crater. pic.twitter.com/wCwhZgoFV8 — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) September 3, 2025

Μέχρι στιγμής, η λάβα έχει περιοριστεί στον κρατήρα της κορυφής του Κιλαουέα, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και βρίσκεται στο νησί της Χαβάης.