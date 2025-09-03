Logo Image

«Σιντριβάνι» λάβας στη Χαβάη – Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (βίντεο)

Κόσμος

«Σιντριβάνι» λάβας στη Χαβάη – Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (βίντεο)

REUTERS/Marco Garcia

Εκτοξεύθηκε λάβα σε ύψος 100 μέτρων

Ένα «σιντριβάνι» λάβας σχηματίστηκε κατά την εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα, στη Χαβάη.

Κατά τη νέα ενεργοποίηση του ηφαιστείου, εκτοξεύθηκε λάβα σε ύψος 100 μέτρων, σύμφωνα με το Associated Press.

32 εκρήξεις από τον Δεκέμβριο

Πρόκειται για την 32η έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο, όταν και ξεκίνησε την έντονη δραστηριότητά του.

Μέχρι στιγμής, η λάβα έχει περιοριστεί στον κρατήρα της κορυφής του Κιλαουέα, μέσα στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και βρίσκεται στο νησί της Χαβάης.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube