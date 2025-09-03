Πούτιν και Σι θέλουν να ζήσουν μέχρι τα 150 – Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» την απίστευτη συζήτηση των δύο ηγετών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ καταγράφηκαν να συζητούν ιδιωτικά για το ενδεχόμενο να ζήσουν τουλάχιστον 150 χρόνια, στα πλαίσια της τεράστιας παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης της Κίνα, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν από την CCTV, οι δύο ακούστηκαν να συλλογίζονται για την πιθανότητα της αθανασίας μέσω μεταμοσχεύσεων οργάνων και προηγμένων ιατρικών διαδικασιών.

Ο διάλογος Σι – Πούτιν

«Παλαιότερα, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά σήμερα στα 70 είσαι ακόμα παιδί», είπε ο Σι στον Πούτιν, σύμφωνα με τον μεταφραστή στα ρωσικά.

«Με την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς και οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όλο και νεότεροι, και ακόμη και να επιτύχουν την αθανασία», απάντησε ο Πούτιν, σύμφωνα με τη μετάφραση στα μανδαρινικά.

«Οι προβλέψεις είναι ότι, αυτόν τον αιώνα, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα 150», απάντησε ο Σι.

In a hot-mic conversation between Chinese President Xi Jinping and Russia’s Vladimir Putin captured by the Chinese-state media broadcaster CCTV prior to yesterday’s celebration and military parade in Beijing, the two leaders can be heard discussing human organ transplants and the… pic.twitter.com/vs7Q2xj0pj — OSINTdefender (@sentdefender) September 3, 2025

Ο Σι φιλοξένησε 26 ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, την Τετάρτη στο Πεκίνο, για μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη νίκη της Κίνας επί των δυνάμεων κατοχής.

Η εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες — ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ — εμφανίστηκαν μαζί δημόσια.

Ενέργειες για παράταση της ζωής σε Κίνα και Ρωσία

Η Κίνα έχει μακρά ιστορία αφαίρεσης οργάνων από εκτελεσμένους κρατούμενους, η οποία απαγορεύτηκε επίσημα το 2015.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει περιορίσει την πρακτική, με την κυβέρνηση να στρέφεται προς συγκεκριμένες μειονότητες για την προμήθεια οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των Ουιγούρων που αντιμετωπίζουν γενοκτονία στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο Πούτιν και ο Σι είναι και οι δύο 72 ετών.

Πέρυσι, η εφημερίδα The Times του Λονδίνου ανέφερε ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου είχαν δώσει εντολή σε επιστήμονες να επιταχύνουν την έρευνα κατά της γήρανσης, εστιάζοντας στην κυτταρική εκφύλιση, τη γνωστική παρακμή και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Με πληροφορίες από POLITICO

