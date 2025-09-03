Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Βέλγο πρωθυπουργό «αδύναμο ηγέτη» μετά τα σχέδιά του για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Καθώς το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ αργότερα αυτόν τον μήνα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ ντε Βεβέρ, «αδύναμο ηγέτη που επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ».

Prime Minister’s Office: Belgian Prime Minister de Wever is a weak leader who seeks to appease Islamic terrorism by sacrificing Israel. He wants to feed the terrorist crocodile before it devours Belgium. Israel will won’t go along and will continue to defend itself. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 3, 2025

Αποκάλεσε επίσης τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι «αδύναμο πολιτικό» αφού η Καμπέρα δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», δήλωσε ο Νετανιάχου για τον ντε Βεβέρ σε μια ανάρτηση στο X. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει και θα συνεχίσει να αμύνεται».