Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Βέλγο πρωθυπουργό «αδύναμο ηγέτη» μετά τα σχέδιά του για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Κόσμος

REUTERS/Ronen Zvulun/Pool

Βόλες Νετανιάχου κατά του ντε Βεβέρ

Καθώς το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ αργότερα αυτόν τον μήνα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ ντε Βεβέρ, «αδύναμο ηγέτη που επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ».

Αποκάλεσε επίσης τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι «αδύναμο πολιτικό» αφού η Καμπέρα δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», δήλωσε ο Νετανιάχου για τον ντε Βεβέρ σε μια ανάρτηση στο X. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει και θα συνεχίσει να αμύνεται».

