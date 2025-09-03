Βρετανία: Κυρώσεις σε Ρώσους που απαγάγουν Ουκρανόπουλα και με στόχο τον προσηλυτισμό τους στη ρωσική κουλτούρα

Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε 11 ακόμη φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, στοχοποιώντας όσους εμπλέκονται στις προσπάθειες εκ μέρους της Μόσχας απαγωγής παιδιών από την Ουκρανία και προσηλυτισμού τους στις ρωσικές αξίες.

Η ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών έγινε με βάση εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι η Ρωσία επιδιώκει την εξάλειψη της ουκρανικής ταυτότητας μέσω «στρατοπέδων αναμόρφωσης».

Η βρετανική κυβέρνηση ανέφερε ότι πάνω από 19.500 παιδιά έχουν βίαια μεταφερθεί ή απελαθεί στη Ρωσία και σε εδάφη υπό ρωσική κατοχή στην Ουκρανία, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό έως και τις 35.000. Σύμφωνα με ουκρανικά κυβερνητικά στοιχεία, μόλις 1.592 παιδιά έχουν επιστραφεί μέχρι σήμερα.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 150 τοποθεσίες στις οποίες κρατούνται παιδιά, από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, μέχρι τη Λευκορωσία και το εσωτερικό της Ρωσίας.

Τον περασμένο μήνα, αποκαλύφθηκε ότι οι ρωσικές αρχές στην περιοχή του Λουχάνσκ δημιούργησαν ηλεκτρονικό κατάλογο Ουκρανών παιδιών, κατηγοριοποιημένων με βάση την ηλικία, το χρώμα ματιών και μαλλιών, για υιοθεσία. Τα παιδιά διαφημίζονταν με χαρακτηρισμούς όπως «υπάκουο» ή «χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς».

Το νέο πακέτο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει το Ίδρυμα Αχμάτ Καντίροφ, το οποίο διευθύνει προγράμματα «αναμόρφωσης», καθώς και τον Βαλερί Μαϊόροφ, επικεφαλής του κρατικά χρηματοδοτούμενου Κέντρου Εφηβικών Προγραμμάτων, μαζί με Ρώσους υπουργούς που φέρονται να είναι υπεύθυνοι για την πολιτική των απαγωγών.

Τι ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, χαρακτήρισε την πολιτική του Κρεμλίνου «αποτρόπαια» και ενδεικτική του «βάθους της διαστροφής» στην οποία είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της εισβολής του στην Ουκρανία.

«Το να παίρνεις ένα παιδί από το σπίτι του και να προσπαθείς να διαγράψεις βίαια την ταυτότητα και την ανατροφή του μέσω ψεμάτων και παραπληροφόρησης δεν μπορεί ποτέ να γίνει ανεκτό. Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται πιόνι σε πόλεμο – και γι’ αυτό θεωρούμε υπεύθυνους τους δράστες.»

Με πληροφορίες από POLITICO