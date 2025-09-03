Ο Πούτιν «προσκαλεί» στη Μόσχα τον Ζελένσκι και απαντά στον Τραμπ για τη συνωμοσία: Εχει χιούμορ

Έτοιμος να συναντήσει στη Μόσχα τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν , διερωτώμενος ωστόσο εάν μια τέτοια συνάντηση «έχει νόημα».

«Αφήστε τον Ζελένσκι να έρθει στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει είπε ο Πούτιν προσθέτοντας ότι εάν μία τέτοια συνάντηση είναι «καλά προετοιμασμένη», τότε ο ίδιος είναι έτοιμος να την πραγματοποιήσει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο Πεκίνο, ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι στην Ουκρανία, η «Ρωσία δεν πολεμά εδάφη αλλά για τα δικαιώματα των ανθρώπων».

Υποστήριξε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σε όλα τα μέτωπα του πολέμου της Ουκρανίας, ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο δεν έχει τη δυνατότητα να διεξαγάγει μεγάλης κλίμακος αντεπίθεση και επανέλαβε ότι η Ρωσία τάσσεται κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Εάν επικρατήσει η κοινή λογική, τότε μπορούμε να βρούμε ένα αποδεκτό τρόπο να τερματίσουμε τη σύγκρουση» στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Ρώσος Πρόεδρος. Υποστήριξε ακόμη ότι «υπάρχει φως στο τούνελ» αλλα προειδοποίησε ότι εάν αυτό δεν συμβεί τότε «το ζήτημα θα πρέπει να λυθεί στρατιωτικά».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστρεψε τα πυρά του και κατά του Καγκελαρίου Μερτς δηλώνοντας με το να αποκαλεί «εγκληματία πολέμου» τον Ρώσο Πρόεδρο προσπαθεί ανεπιτυχώς «να αποφύγει τις ευθύνες της Δύσης για την ‘τραγωδία’ της Ουκρανίας».

Σημειτέον ότι ο Φρίντριχ Μερτς σε πρόσφατη συνέντευξή του ανάωφερε ότι ο Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι «δεν υπάρχει περιθιώριο για επίδειξη επιείκειας σε τέτοια άτομα».

«Εχει χιούμορ ο Τραμπ»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στη δήλωση του πρόεδρυ των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που «υπαινίχθηκε ότι ο Πούτιν συνωμότησε με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών», αρκούμενος να πεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χιούμορ.

Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν ενώ σε ανάρτηση στο Truth Social άφησε να εννοηθεί ότι οι Σι, Πούτιν και Κιμ συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οφέλη και για την Κίνα από τον νέο αγωγό

Aναφερόμενος στα ενεργειακά, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου «Δύναμη της Σιβηρίας 2» θα προσφέρει ανταγωνιστικά οφέλη στην Κίνα, αφού ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στον κόσμο θα προμηθεύεται φυσικό αέριο σε τιμή αναφοράς.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, συμπεριλαμβανομένης και της ζήτησης της Κίνας και ότι οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικών πόρων στον κόσμο, θα διασφαλίσουν σταθερό και αξιόπιστο εφοδιασμό.