Χέγκσεθ: Απειλεί με νέες επιχειρήσεις κατά των «ναρκτωτρομοκρατών» της Βενεζουέλας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποίησε σήμερα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον όσων κάνουν παράνομη διακίνηση ναρκωτικών δεν θα σταματήσουν με την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες εναντίον πλοίου από τη Βενεζουέλα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφερε ναρκωτικά» κι είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επιχείρησης στην Καραϊβική που κατήγγειλε το Καράκας.

«Έχουμε εναέρια, υποθαλάσσια, και πάνω σε πλοία μέσα, επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αποστολή για εμάς, και δεν θα σταματήσει μόνο με αυτή την επίθεση», δήλωσε ο Χέγκσεθ στο Fox News.

“President Trump is willing to go on offense like others have not been.”@SecDef reacts after U.S. military kills 11 narco-terrorists linked to Tren de Aragua in strike on Venezuelan drug boat. pic.twitter.com/U9wTxtOh98 — FOX & Friends (@foxandfriends) September 3, 2025

«Οποιοσδήποτε άλλος κάνει παράνομη διακίνηση σε αυτά τα χωρικά ύδατα και τον οποίο γνωρίζουμε ότι είναι χαρακτηρισμένος ναρκωτρομοκράτης θα έχει την ίδια κατάληξη», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο περί επιχείρησης στο πλαίσιο της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, καθώς ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του πως διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε μέσω X ότι η επιχείρηση διεξήχθη «στη νότια Καραϊβική» με στόχο σκάφος «που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα».

“The President is going to be on offense against drug cartels.” Secretary of State Marco Rubio says cartels are in for a rude awakening after the U.S. military destroyed a drug-laden boat from Venezuela. pic.twitter.com/s3kY4RWI8D — Fox News (@FoxNews) September 2, 2025

Τεταμένες οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Καράκας

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτή που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας, μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

Επτά αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τρία αποβατικά, πλέουν στην Καραϊβική κι άλλο ένα βρίσκεται στον Ειρηνικό στο πλαίσιο της «επιχείρησης», ανέφερε άλλος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Μαδούρο βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή της» με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε σε ξένους δημοσιογράφους στο Καράκας τη Δευτέρα μιλώντας για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για «ένοπλο αγώνα» προκειμένου να «υπερασπιστεί την εθνική επικράτειά της», επέμεινε.

