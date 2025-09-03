Ισραήλ: Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς λέει ότι καταρτίζει χάρτες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε την Τετάρτη ότι καταρτίζονται χάρτες για την προσάρτηση εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, γη που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν κράτος, αν και δεν ήταν σαφές εάν είχε την υποστήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς στάθηκε μπροστά σε έναν χάρτη που υποδήλωνε την πιθανή προσάρτηση του μεγαλύτερου μέρους της Δυτικής Όχθης, με εξαίρεση έξι μεγάλες παλαιστινιακές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ραμάλα και της Ναμπλούς.

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι επιθυμεί η «μέγιστη έκταση και ο ελάχιστος (παλαιστινιακός) πληθυσμός» να τεθούν υπό ισραηλινή κυριαρχία, προτρέποντας τον Νετανιάχου να αποδεχτεί το σχέδιό του, το οποίο καταρτίζεται από ένα τμήμα υπό την εποπτεία του Σμότριτς στο Υπουργείο Άμυνας.

«Έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί η ισραηλινή κυριαρχία στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, να αφαιρεθεί οριστικά από την ατζέντα η ιδέα της διαίρεσης της μικροσκοπικής μας γης και της εγκαθίδρυσης ενός τρομοκρατικού κράτους στο κέντρο της», είπε, χρησιμοποιώντας βιβλικά ονόματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Ισραήλ και την διοικητική ονομασία που χρησιμοποιεί το κράτος για να περιγράψει την περιοχή.

«Ποιος μπορεί να υπερασπιστεί ένα κράτος με τόσο μικρό στρατηγικό βάθος; Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο στόχος της κυριαρχίας είναι να αφαιρεθεί, οριστικά, ένα παλαιστινιακό κράτος από την ατζέντα. Και αυτό γίνεται όταν εφαρμόζεται (η κυριαρχία) σε όλη την επικράτεια, εκτός από τα κέντρα του αραβικού πληθυσμού. Δεν έχω κανένα συμφέρον να τους αφήσω να απολαύσουν αυτά που έχει να προσφέρει το κράτος του Ισραήλ», είπε.

Ο Σμότριτς, ηγέτης των εποίκων, ζητά εδώ και καιρό την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967 και η οποία συγκαταλέγεται στα εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν για ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε αμέσως την Τετάρτη σε αίτημα για σχολιασμό της θέσης του πρωθυπουργού επί του θέματος.

Ωστόσο, η προοπτική οποιωνδήποτε συγκεκριμένων βημάτων από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τα οποία πιθανότατα θα συνεπάγονταν μια μακρά νομοθετική διαδικασία, είναι ασαφής.

«Κόκκινη γραμμή»

Οποιοδήποτε βήμα προς την προσάρτηση πιθανότατα θα προκαλούσε ευρεία καταδίκη από αραβικές και δυτικές χώρες. Δεν είναι σαφές ποια είναι η θέση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επί του θέματος.

Μιλώντας μετά τις δηλώσεις του Σμότριτς, ένας αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» για τα ΗΑΕ, τα οποία συνήψαν επίσημους δεσμούς με το Ισραήλ το 2020 βάσει συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι «οποιαδήποτε δραστηριότητα προσάρτησης ή εποικισμού από το Ισραήλ είναι παράνομη, καταδικασμένη και απαράδεκτη».

Ο Αμπντέλ Χακίμ Χανίνι, αξιωματούχος της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς, η οποία είναι αντίπαλος της Φατάχ του Αμπάς, δήλωσε ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης δεν θα έφερνε στο Ισραήλ την ασφάλεια που επιδιώκει και αντίθετα «θα οδηγούσε σε περαιτέρω αντίσταση και αντιπαράθεση».

Το Ισραήλ, το οποίο αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα, έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Το Reuters ανέφερε την Κυριακή ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση σε αυτές τις δεσμεύσεις.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε το 2024 ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, και των οικισμών του εκεί ήταν παράνομη και θα πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

Το Ισραήλ λέει ότι τα εδάφη δεν είναι κατεχόμενα από νομικής άποψης επειδή είναι αμφισβητούμενα.

Πηγή: Reuters