Οι νέες συμμαχίες και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες – Ο διεθνολόγος Ν. Λυσιγάκης στο Naftemporiki TV

«Είναι πολύ νωρίς να πει κανείς ότι αλλάζει το κέντρο βάρους ωστόσο γίνεται τα τελευταία χρόνια μια συστηματική προσπάθεια με προεξάρχουσα την Κίνα να δημιουργηθεί ένας νέος πόλος δυνάμεων που θεωρούν ότι ο παρών συσχετισμός ισχύος στον κόσμο δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές δυνάμεις» δήλωσε ο διεθνολόγος Νίκος Λυσιγάκης, μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή Rush Hour με την Χριστίνα Κουσουνή και τον Παύλο Πανταζόπουλο.

Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις αυτές επιθυμούν είτε σε επίπεδο στρατιωτικής ισχύος, είτε ακόμη και σε επίπεδο οικονομικής συναλλακτικής να αλλάξουν τους όρους με τους οποίους λειτουργεί ο κόσμος. «Είναι γεγονός ότι επιχειρούν να προωθήσουν εναλλακτικές του δολαρίου στις χρηματοοικονομικές ροές και αντίστοιχα να δείξουν στις Δύση και στους θεσμούς τους οποίους είχαμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες ότι υπάρχουν και άλλα κέντρα σε αυτό τον κόσμο όπου πια η πολυμέρεια αποτελεί την καθημερινότητα» παρατήρησε.

Αναλύοντας τις νέες παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο κ. Λυσιγάκης επισήμανε πως η Κίνα προβάλλει τον εαυτό της ως τον αρχιτέκτονα μιας νέας πραγματικής πολυμέρειας στον κόσμο, η οποία πια δεν θα εξαρτάται από τις διαθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και την ηγεμονία που αυτές είχαν στο διεθνές σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες. Η Τουρκία, ως σύμμαχός της, συμμετέχει σε οργανισμούς όπως αυτόν της Σαγκάης προκειμένου να δείξει στη Δύση ότι υπάρχουν κι άλλες επιλογές, πέρα από τον τρόπο που έχει δομηθεί το διεθνές σύστημα, πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έστω και εμμέσως παραδέχεται ότι η προσπάθεια σύγκλισης της Ρωσίας με τα αμερικανικά συμφέρονται και με τη Δύση τείνει προς το τέλος της».