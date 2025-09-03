Συρία: Συλλήψεις στελεχών υπουργείων για τις ωμότητες κατά Δρούζων στη Σουέιντα

Σε συλλήψεις στελεχών των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, που φέρονται να συμμετείχαν τον Ιούλιο στα βίαια επεισόδια εναντίον αμάχων στην επαρχία Σουέιντα, όπου ζουν κυρίως μέλη της μειονότητας των Δρούζων, προχώρησαν οι αρχές της Συρίας.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σουέιντα τον Ιούλιο μετά το ξέσπασμα συγκρούσεων μεταξύ φυλών και μελών της μειονότητας των Δρούζων.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την αποστολή στην περιοχή συριακών στρατευμάτων. Συγγενείς των νεκρών έχουν κατηγορήσει τις κυβερνητικές δυνάμεις για εκτελέσεις Δρούζων.

Οι ντε φάκτο αρχές της Συρίας υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάραα ανακοίνωσαν στις 31 Ιουλίου τη σύσταση επιτροπής αρμόδιας να ερευνήσει τα βίαια αυτά επεισόδια.

Συλλήψεις

Σύμφωνα με το Reuters, ο εκπρόσωπος της επιτροπής, ο Άμαρ Ιζεντίντ, δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ σε συριακά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ότι μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών έχουν συλληφθεί, ανακριθεί και παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στις ωμότητες.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τον αριθμό των συλληφθέντων, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι Σύροι πολίτες που διέπραξαν τις ωμότητες ενεργώντας ατομικά και όχι αφού έλαβαν σχετικές εντολές.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής είπε στον τηλεοπτικό σταθμό al Hadath ότι οι αρχές διαθέτουν «υλικό από βίντεο» στο οποίο εμφανίζονται οι συλληφθέντες να διαπράττουν βιαιότητες.

Εξάλλου ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υλικό αυτό «αρκεί» ως αποδεικτικό στοιχείο, μιας και οι δράστες των ωμοτήτων βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους, ενώ κάποιοι από αυτούς παραδέχθηκαν τις πράξεις τους αφού τους έδειξαν τα βίντεο.