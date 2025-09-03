Πεσκόφ κατά Μερτς: Έχει κάνει πολλές δυσμενείς δηλώσεις τις τελευταίες ώρες, σχεδόν αδύνατο να ληφθεί υπόψη η γνώμη του

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απόψεις του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν, μετά από αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε μια σειρά από «δυσμενή» σχόλια για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Υπενθυμίζεται ότι Μερτς δήλωσε σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ProSieben.Sat1 που μεταδώθηκε την Τρίτη ότι ο Πούτιν ήταν «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και ότι δεν υπήρχε χώρος για επιείκεια για τέτοια άτομα.

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι οι δυνάμεις του έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Απέρριψε ως «εξωφρενικό» ένταλμα σύλληψης του 2023 που εκδόθηκε για τον Πούτιν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο κατηγορούσε τον Ρώσο ηγέτη για το έγκλημα πολέμου της απαγωγής εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες Κιέβου-Μόσχας

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Κίνα σχετικά με την πρόταση του Μερτς να είναι η Γενεύη ο τόπος διεξαγωγής των ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Ο Μερτς έχει κάνει πολλές δυσμενείς δηλώσεις τις τελευταίες ώρες, επομένως είναι σχεδόν αδύνατο να ληφθεί υπόψη η γνώμη του αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς ποιες δηλώσεις εννοούσε, ο Πεσκόφ απάντησε: «Σχετικά με τον πρόεδρό μας».

Ο Μερτς δήλωσε σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση: «Αυτός (ο Πούτιν) είναι εγκληματίας πολέμου. Είναι ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε μεγάλη κλίμακα. Και πρέπει απλώς να είμαστε σαφείς για το πώς αντιμετωπίζει κανείς τους εγκληματίες πολέμου. Εκεί, ο κατευνασμός είναι εκτός τόπου».

Πηγή: Reuters