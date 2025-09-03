Ινδία: Την έκαψε ζωντανή λόγω του χρώματος του δέρματός της – Δικαστήριο τον καταδίκασε σε θανατική ποινή

Τη θανατική ποινή επέβαλε δικαστήριο της Ινδίας σε άνδρα που δολοφόνησε με φρικτό τρόπο τη σύζυγό του, επειδή είχε σκούρο δέρμα. Ο δικαστής χαρακτήρισε έκανε λόγο για «έγκλημα κατά της κοινωνίας συνολικά».

Η Λάκσμι, μια νεαρή γυναίκα λίγο πάνω από 20 ετών, είχε καταθέσει ότι ο σύζυγός της, Κισαντάς, τη χλεύαζε συστηματικά για την επιδερμίδα της, αποκαλώντας την «κάλι» (σκουρόχρωμη). Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2016 και, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι προσβολές δεν σταμάτησαν ποτέ.

Τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 2017, ο άνδρας φέρεται να έφερε στο σπίτι ένα πλαστικό μπουκάλι με καφέ υγρό, ισχυριζόμενος ότι ήταν φάρμακο που θα άνοιγε το χρώμα του δέρματός της.

Το άπλωσε πάνω της και όταν εκείνη παραπονέθηκε ότι μύριζε σαν οξύ, την πυρπόλησε με αναμμένο θυμιατό. Ενώ οι φλόγες την τύλιγαν, έριξε επάνω της και το υπόλοιπο υγρό, προτού εγκαταλείψει το σπίτι. Η Λάκσμι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς και την αδελφή του κατηγορουμένου, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

«Έγκλημα που σοκάρει τη συνείδηση της ανθρωπότητας»

Ο δικαστής Ραχούλ Τσάουντχαρι τόνισε στο σκεπτικό του ότι ο Κισαντάς «πρόδωσε την εμπιστοσύνη της συζύγου του και επέδειξε υπέρμετρη αγριότητα». Η απόφαση έκανε λόγο για «έγκλημα όχι μόνο κατά της Λάκσμι αλλά κατά ολόκληρης της κοινωνίας».

Ο δημόσιος κατήγορος, Ντινές Πάλιγουαλ, χαρακτήρισε την ποινή «ιστορική» και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά: «Αν δεν σώσουμε τις κόρες μας, ποιος θα το κάνει;».

Η εμμονή με το ανοιχτόχρωμο δέρμα

Η απόφαση θα σταλεί στο Ανώτατο Δικαστήριο για επικύρωση, ενώ ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα έφεσης εντός 30 ημερών. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι πρόκειται για «ατύχημα» και πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία εναντίον του πελάτη του.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εμμονή της ινδικής κοινωνίας με το ανοιχτόχρωμο δέρμα. Η αγορά προϊόντων λεύκανσης αποφέρει δισεκατομμύρια, οι στήλες γνωριμιών δίνουν έμφαση στη «λευκή επιδερμίδα», ενώ δεν είναι λίγες οι γυναίκες που οδηγούνται ακόμη και σε αυτοκτονία λόγω των πιέσεων που δέχονται.

Παρά τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης τα τελευταία χρόνια, οι βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις δύσκολα ξεριζώνονται. Μέχρι τότε, όπως δείχνει και η υπόθεση της Λάκσμι, το τίμημα μπορεί να αποδειχθεί ολέθριο.