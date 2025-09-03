Ισραηλινοί αξιωματούχοι: Η Χαμάς εμποδίζει τη μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας για προπαγανδιστικούς λόγους

Καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται να επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η Χαμάς εμποδίζει τους πολίτες να εκκενώσουν τον νότο, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ παράλληλα ενισχύουν τους ισχυρισμούς περί «αναγκαστικής εκτόπισης» για να επηρεάσουν τη διεθνή κοινή γνώμη.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας εκτιμούν ότι 70.000 έως 80.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, οι περισσότεροι από αυτούς τις τελευταίες 72 ώρες, ακόμη και πριν από μια επίσημη εντολή εκκένωσης. Το Σαββατοκύριακο, ο αριθμός ανήλθε σε περίπου 10.000 από το εκτιμώμενο ένα εκατομμύριο κατοίκους της πόλης. Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι αναχωρήσεις θα συνεχιστούν καθώς οι IDF συνεχίζουν την εκστρατεία τους.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει την κατεύθυνση του πληθυσμού προς τα νότια, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες και για προπαγανδιστικούς σκοπούς», δήλωσε ένας αξιωματούχος ασφαλείας. «Στην πράξη, το φράγμα του φόβου του κοινού έχει σπάσει και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι κατάφεραν να παρακάμψουν τα σημεία ελέγχου της Χαμάς και να εκκενώσουν την πόλη».

Το Ισραήλ αναφέρει ότι αυξάνει την ανθρωπιστική υποδομή στη νότια Γάζα, ιδίως στην παράκτια περιοχή αλ-Μαουάσι, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους. Η ζώνη προορίζεται να φιλοξενήσει έως και δύο εκατομμύρια ανθρώπους, με εκτεταμένες παραδόσεις τροφίμων, φαρμάκων και στέγης, καθώς και επισκευές σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και υγείας.

Όχι της Χαμας στον «αναγκαστικό εκτοπισμό»

Η Χαμάς απέρριψε το σχέδιο εκκένωσης ως «αναγκαστικό εκτοπισμό». Το γραφείο Τύπου της κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαδίδει «ψεύδη και παραπλανητικούς χάρτες» και προειδοποίησε ότι οι καθορισμένες ανθρωπιστικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των καταυλισμών al-Mawasi και προσφύγων στην κεντρική Γάζα, είναι ήδη υπερπλήρεις και μη ασφαλείς. Τα μέσα ενημέρωσης που διοικούνται από τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού al-Haras, επανέλαβαν τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι καμία περιοχή στη νότια Γάζα δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Πηγή: Times of Israel