Μαρία Ζαχάροβα: Η Μόσχα αναμένει επίσκεψη Τραμπ στη Ρωσία μετά το προσκλητήριο Πούτιν

Η Μόσχα δήλωσε ότι αναμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχτεί την πρόσκληση του Βλαντίμιρ Πούτιν να επισκεφθεί τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ο Πούτιν προσκάλσε στη Ρωσία τον Τραμπ μετά τη συνάντηση των ηγετών στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

«Προσκάλεσε επίσημα τον πρόεδρο των ΗΠΑ στη Ρωσία», είπε η Ζαχάροβα προσθέτοντας ότι η Μόσχα «αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ανταποδώσει την επίσκεψη».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πιθανό χρόνο της επίσκεψης του Τραμπ στη Ρωσία, η Ζαχάροβα εξήγησε ότι «αυτό είναι ευθύνη της προεδρικής διοίκησης». «Όσο για όλες τις άλλες λεπτομέρειες, αυτό εξαρτάται από τις διοικήσεις των προέδρων τόσο της χώρας μας όσο και των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της κοινής του συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν, μετά τη συνάντησή τους στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πιθανό να επισκεφθεί τη Μόσχα.

Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη «πολύ απογοητευμένος» με τον Πούτιν και, σε ανάρτησή του στο Truth Social,κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο ότι συνωμοτεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφορμή στάθηκε η συμμετοχή τους στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, όπου ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως αργότερα, σε διμερή συνάντηση που είχαν Πούτιν και Κιμ, ο Ρώσος πρόεδρος πρόεδρος προσκάλεσε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στη Ρωσία, αφού πρώτα τον ευχαρίστησε για το θάρρος που επιδεικνύουν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις μάχες κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Απαντώντας στις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ διέψευσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.

