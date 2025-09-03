Ιμάμογλου: Ο Ερντογάν θεωρεί τον εαυτό του «ιδιοκτήτη» της χώρας και το λαό «ενοικιαστή»

Η κυβέρνηση Ερντογάν θέλει να καταστρέψει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δήλωσε από τη φυλακή ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολιάζοντας την καθαίρεση με δικαστική απόφαση του Επαρχιακού Προέδρου του CHP στην πόλη, Οζγκούρ Τσελίκ.

«Θέλουν να καταστρέψουν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο στέκεται με ακλόνητη θέληση ενάντια σε όλο το κακό που έχει επιβληθεί στο κράτος και το έθνος μας »,έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιμάμογλου.

«Φοβούνται πολύ, πολύ τον αγώνα μας, που τους κρατάει ξύπνιους τη νύχτα, και τη δύναμη του λαού. Θεωρούν τους εαυτούς τους ιδιοκτήτες του σπιτιού και τον λαό ενοικιαστές».

Ο έγκλειστος στις φυλακές του Σιλιβρί από τις 19 Μαρτίου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τόνισε ότι η Τουρκία «θα κυβερνηθεί με δημοκρατία, όχι με πραξικοπήματα» και πρόσθεσε: «Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να παραμείνουν στην εξουσία κηρύσσοντας πόλεμο στη βούληση του λαού».

Το 45ο Πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης καθαίρεσε τον Οζγκιούρ Τσελίκ και όλη τη διοίκηση του Επαρχιακού Συμβουλίου του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη, με το πρόσχημα της «εκλογικής νοθείας» στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.

«Δικαστικό πραξικόπημα»

Μετά από αυτήν την δικαστική απόφαση, ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματός και έκανε λόγο για «δικαστικό πραξικόπημα», δηλώνοντας πώς δεν θα αναγνωρίσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Στις 15 Σεπτεμβρίου πρόκειται μάλιστα να εκδικαστεί στο 42ο Πρωτοδικείο της Άγκυρας, πρόταση για την ακύρωση του συνεδρίου του CHP που εξέλεξε τον Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τον Νοέμβριο του 2023, στη θέση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

«Αν ακυρωθεί η εκλογή του Οζέλ, θα επιστρέψει στην ηγεσία του CHP ο Κιλιτσντάρογλου ,τον οποίο θέλει ως αντίπαλο ο Ερντογάν, καθώς τον έχει νικήσει στις προηγούμενες εκλογές», τονίζουν δημοσιογραφικές πηγές στη Γείτονα.

Ο Οζέλ έχει καταστήσει σαφές πώς δεν πρόκειται να παραιτηθεί, αρνούμενος να αναγνωρίσει το δικαίωμα των δικαστηρίων να ορίζει τον …πρόεδρο του κόμματος. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε μάλιστα να οδηγήσει σε κρίση το CHP, ακόμη και σε διάσπαση του κόμματος, διευκολύνοντας τα σχέδια του Ερντογάν.