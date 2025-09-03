Γιατί Κίνα και Ινδία θα αποφασίσουν πώς θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Υπάρχουν συναντήσεις κορυφής όπου δεν είναι καθοριστικές οι αποφάσεις, αλλά πάνω απ’ όλα οι εικόνες που προκύπτουν. Η συνάντηση 20 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Κίνα είναι μια τέτοια περίπτωση.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπινγκ «αγκαλιά» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Και ο Πούτιν να περπατά χέρι -χέρι με τον Μόντι.

Παρά τις διαφορές τους, οι τρεις ηγέτες θέλουν να ξεκαθαρίσουν ένα πράγμα μετά τη συνάντηση του λεγόμενου Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Τιαντζίν : «Κοιτάξτε, μπορούμε να τα πάμε καλά χωρίς τη Δύση, ειδικά χωρίς τις ΗΠΑ, οι οποίες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δίνουν ήδη την εντύπωση ότι δεν χρειάζονται πλέον φίλους», λένε στη Ναυτεμπορική, Ευρωπαίοι διπλωμάτες. «Οσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Πεκίνο, από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και το Παρίσι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αφήγηση του Σι Τζιπινγκ και του Πούτιν για μια νέα, υποτίθεται πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη, μια τάξη που δεν θα κυριαρχείται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε μεγάλα μέρη του κόσμου»

Η ρωσική κρατική τηλεόραση χρησιμοποιεί επίσης, τη σύνοδο κορυφής στην Κίνα για να απεικονίσει μια νέα παγκόσμια τάξη. Ο πρωταγωνιστής σε εξέχοντα ρόλο: ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αντίβαρο στη Δύση

Η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και η Ινδία βρίσκονται αυτή σε μια «επίθεση φιλίας» παγκοσμίως – εν μέρει επειδή έχουν την καλύτερη αφήγηση να προσφέρουν στον Παγκόσμιο Νότο. Η Ινδία και η Ρωσία διατηρούν στενές σχέσεις παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός δημοσίευσε φωτογραφίες από έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Πούτιν, καθώς και μια φωτογραφία του ίδιου και του Ρώσου προέδρου σε αυτοκίνητο καθ’ οδόν προς διμερείς συνομιλίες. «Είναι πάντα χαρά μου να συναντώ τον Πρόεδρο Πούτιν», έγραψε ο Μόντι στο Χ.

Η Ινδία δεν έχει καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και αντ’ αυτού έχει προσφερθεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής. Ο Μόντι σκοπεύει να διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Πούτιν, παρά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, η Ινδία και η Ρωσία στάθηκαν πάντα δίπλα-δίπλα», δήλωσε μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν. «Η στενή μας συνεργασία είναι σημαντική όχι μόνο για τους λαούς και των δύο χωρών, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία». Ο Πούτιν χαρακτήρισε τον Ινδό πρωθυπουργό «φίλο» και επαίνεσε τη δεκαετιών συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Την προηγούμενη μέρα, ο Ινδός πρωθυπουργός είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Συζητήσαμε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, την ανθρωπιστική της πτυχή και τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας», έγραψε στο Χ.

Ενας αγωγός αερίου

Ο Πούτιν δεν θα τα παρατήσει όσο η οικονομία τον στηρίζει. Αλλά ο κύριος εταίρος του είναι η Κίνα, μαζί με την Ινδία, η οποία θα έχει μεγαλύτερη επιρροή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επίλυση της σύγκρουσης.

Ηδη, ένας αγωγός φυσικού αερίου, αναμένεται να σφραγίσει τη συμφωνία Πούτιν-Σι για μια νέα παγκόσμια τάξη, εναλλακτική σε αυτήν που καθοδηγείται από τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την Ρωσο-κινεζική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας 2», για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Κίνα. Ενας αγωγός που εδραιώνει τα ισχυρά κοινά συμφέροντα μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, διαταράσσοντας τα σχέδια του Τραμπ να «χωρίσει» και να αποδυναμώσει και τους δύο ηγέτες.

«Αν η Μόσχα είχε προηγουμένως την Ευρώπη ως κύριο πελάτη της, τώρα σκοπεύει να πουλάει όλο και λιγότερα στην Ευρώπη. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση στην οποία ολόκληρο το δυτικό κατασκεύασμα χάνει τη σημασία του και αποσυντίθεται, επειδή ο Τραμπ από τη μία πλευρά και η έλλειψη ευρωπαϊκής πολιτικής από την άλλη καθιστούν αυτή την αρχιτεκτονική ολοένα και πιο άνευ νοήματος», εκτιμούν, πικρόχολα, διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες.

Το Τιαντζίν, νέα Γιάλτα

Αλλά και ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι, ο οποίος υποτίθεται ότι θα παρασυρόταν στην αμερικανική τροχιά μακριά από τη Ρωσία, ταξίδεψε με τον Πούτιν για μια ώρα σε ένα αυτοκίνητο και εθεάθη να κρατάει τα χέρια μαζί του: αυτές είναι συμβολικές πτυχές που υπογραμμίζουν ακριβώς την αντίθεση προς τους Αμερικανούς. «Αυτό που συνέβη κινδυνεύει να κάνει την Τιαντζίν να μοιάζει με το Μπρέτον Γουντς και τη Γιάλτα στα βιβλία ιστορίας. Θα μπορούσε να είναι το σημείο εκκίνησης για μια διαφορετική αρχιτεκτονική που θα καταστρέψει το δυτικό σύστημα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η Ινδία συμμετέχει τώρα, τουλάχιστον συμβολικά, σε αυτό το σχέδιο, ειδικά μετά την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 50% στο Νέο Δελχί. «Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ό,τι μπορούσε για να πείσει ένα απρόθυμο Νέο Δελχί να σπρώξει τους Ινδούς στην αγκαλιά των Κινέζων και των Ρώσων», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Θέση στο «τραπέζι»

Ο Σι Τζιπίνγκ μάλιστα , για να δημιουργήσει μια νέα αρχιτεκτονική ικανή να προσελκύσει άλλες χώρες, η Κίνα δεν πρέπει να φαίνεται πολύ παρεμβατική.. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναδυθεί μια νέα τάξη, αλλά μάλλον ότι η Κίνα και ο παγκόσμιος Νότος απαιτούν ολοένα και περισσότερο τη θέση τους στο τραπέζι των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων. Εάν δεν τους παραχωρηθεί σημαντική θέση στο «τραπέζι», οι εντάσεις είναι πιθανό να κλιμακωθούν σημαντικά, με τις τριβές να ενδέχεται να εκραγούν σε τοπικούς πολέμους.

Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι Κινέζοι και οι Ινδοί μπορεί τώρα να έχουν ακόμη και λόγο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οσο ενισχύουν τις οικονομικές, ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις τους με τον Πούτιν, τόσο η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω στο πεδίο της μάχης…