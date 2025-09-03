Μπεσλάν, 3 Σεπτεμβρίου 2004: Η ομηρία, η τραγωδία, οι 334 νεκροί και ο Πόντιος ήρωας Γιάννης Κανίδης

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που κάνουν ακόμα και τα χειρότερα (δημοσιογραφικά και μη) κλισέ να ωχριούν. Στιγμές στις οποίες φράσεις όπως «δεν το χωρά ανθρώπου νους» χάνουν κάθε ίχνος υπερβολής και γίνονται, αντίθετα, ο μόνος τρόπος να τις περιγράψεις.

Ένα τέτοιο γεγονός των αρχών του 21ου αιώνα ήταν αυτό που έβαλε στο χάρτη την έως τότε άγνωστη πόλη Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας – η μαζικότερη δολοφονική ενέργεια εναντίον σχολείου στην ανθρώπινη ιστορία.

Όλα άρχισαν την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Στο 1ο Σχολείο του Μπεσλάν, όπως και σε όλα τα σχολεία της ρωσικής επικράτειας έως τότε, μαθητές και δάσκαλοι προσέρχονταν για την πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Το πανηγυρικό κλίμα που επικρατούσε στο προαύλιο μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, έμελλε να αλλάξει μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

