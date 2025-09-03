Το σχόλιο του Κρεμλίνου για την κατηγορία Τραμπ περί «συνωμοσίας» Πούτιν και Κιμ

Η αμερικανική απάντηση στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, όπου ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ήταν άμεση και ήρθε από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη για «συνωμοσία» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Σχολιάζοντας το Κρεμλίνο διέψευσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε σχετικά από ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ εκτίμησε ότι ο Τραμπ ίσως ειρωνευόταν.

«Νομίζω ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ) είπε, όχι χωρίς ειρωνεία, ότι αυτοί οι τρεις έμοιαζαν σαν να συνωμοτούσαν εναντίον των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ουσακόφ. «Θέλω να διευκρινίσω ότι κανείς δεν συνωμοτούσε, κανείς δεν σχεδίαζε τίποτα», πρόσθεσε.

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο την Τετάρτη, στην διάρκεια της οποίας και οι δύο ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγιάνγκ.

Μετά την παρέλαση, Πούτιν και Κιμ μεταφέρθηκαν για την διμερή του συνάντηση με το ίδιο αυτοκίνητο, ανέφερε το Κρεμλίνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κιμ συνοδευόταν από την κόρη του Κιμ Τζου Άε, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

