Σεισμός στο Αφγανιστάν: 1.400 οι νεκροί, σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες – Διασώστες προσεγγίζουν αποκλεισμένα χωριά με αλεξίπτωτα

Μειώνονται ώρα με την ώρα οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στον Αφγανιστάν, τρεις ημέρες έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών που σημειώθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο ανατολικό Αφγανιστάν, νέα δόνηση 5,5 βαθμών χθες, Τρίτη, το βράδυ προκάλεσε και πάλι πανικό στους κατοίκους. Ο δεύτερος σεισμός ισοπέδωσε σπίτια τα οποία είχαν υποστεί μερικές ζημιές από τον πρώτο, βάσει μαρτυριών.

Σχεδόν το σύνολο των θυμάτων (1.411 νεκροί, 3.124 τραυματίες) του σεισμού εντοπίζονται στην επαρχία Κουνάρ, ενώ από τη δόνηση επλήγησαν σφόδρα και οι επαρχίες Λαγκμάν και Νανγκαρχάρ.

Στην περιοχή Νουργκάλ της Κουνάρ άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια και η διάσωσή τους είναι δύσκολη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Προσπάθειες προσέγγισης χωριών από αέρος και με τα πόδια

Οι κατολισθήσεις που έχουν σημειωθεί δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε κάποια χωριά.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children ανακοίνωσε ότι ομάδες της αναγκάστηκαν να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα για να «φτάσουν σε ένα χωριό αποκομμένο από τον κόσμο λόγω των κατολισθήσεων, μεταφέροντας τον ιατρικό εξοπλισμό στην πλάτη τους».

Σε διάστημα δύο ημερών το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν οργάνωσε 155 πτήσεις ελικοπτέρων για τη διακομιδή περίπου 2.000 τραυματιών και των συγγενών τους προς νοσοκομεία.

Στο μεταξύ, δεκάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων έπεσαν με αλεξίπτωτο από αεροπλάνα σε περιοχές όπου δεν μπορούν να προσγειωθούν ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν στη μεταφορά των τραυματιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην Κουνάρ.

Στο Μάζαρ Ντάρα, ένα χωριό στην επαρχία Κουνάρ, δημιουργήθηκε μια μικρή κλινική εκστρατείας προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Ωστόσο στους επιζώντες δεν έχουν δοθεί σκηνές ώστε να μπορέσουν να προστατευθούν, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Εκατοντάδες χιλιάδες οι πληγέντες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τον σεισμό.

Οι πόροι για την παροχή έκτακτης βοήθειας στους πληγέντες είναι ιδιαίτερα περιορισμένοι στο Αφγανιστάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμο, με 42 εκατ. κατοίκους.

Οι επιπτώσεις του σεισμού είναι ακόμη σοβαρότερες λόγω της πρόχειρης κατασκευής των σπιτιών, από ξύλα και πέτρες που δεν προστατεύουν από τους σεισμούς, ενώ παράλληλα το έδαφος στις πληγείσες περιοχές είναι ασταθές έπειτα από πολλές ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA).