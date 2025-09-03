Γερμανία: Νεκροί έξι υποψήφιοι της AfD πριν τις εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Συνολικά έξι υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχουν πεθάνει τις τελευταίες εβδομάδες, λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές της 14ης Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Αν και έξι στον αριθμό, δεν υπάρχουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια στους θανάτους των πολιτικών της AfD. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις αιτίες θανάτου έχουν εξακριβωθεί. Ένας από τους υποψηφίους είναι γνωστό ότι αυτοκτόνησε ενώ τέσσερις από τους έξι είναι γνωστό ότι ήταν άρρωστοι.

Ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι ύποπτος κάποιος από τους θανάτους, ορισμένοι από τους πιο γνωστούς βουλευτές του κόμματος έχουν υπονοήσει ότι μπορεί να εμπλέκονται σκοτεινές δυνάμεις.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο οι ψηφοφόροι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, που είναι το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, προσέρχονται στις κάλπες για τις τοπικές εκλογές. Η AfD παραδοσιακά δεν ήταν αρκετά δημοφιλής στην περιοχή, όπου κέρδισε μόνο το 5% των ψήφων πριν από πέντε χρόνια.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή τη φορά, ωστόσο, θα μπορούσε να τριπλασιάσει αυτό το ποσοστό, αν και αναμένεται να τερματίσει στην τρίτη ή τέταρτη θέση, πίσω από την κεντροδεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση και τους Σοσιαλδημοκράτες.

Το σίγουρο είναι πάντως πως η AfD είναι το κόμμα που προτιμάει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Την Κυριακή ο Έλον Μασκ υποστήριξε δημόσια τον υποψήφιο της AfD για την Κολωνίας, γράφοντας στο X: «Είτε η Γερμανία ψηφίζει AfD είτε είναι το τέλος της Γερμανίας».

Σχολιάζοντας τους θανάτους, ο υπεύθυνος της εκλογικής διαδικασίας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας σημείωσε ότι υποψήφιοι από πολλά άλλα κόμματα είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Με χιλιάδες πολιτικούς να διεκδικούν εκατοντάδες έδρες στο γερμανικό κρατίδιο, δεν είναι σαφές εάν οι έξι θάνατοι αποτελούν στατιστική ανωμαλία.

Αυτή η δήλωση δεν εμπόδισε τον Μασκ και διάφορες προσωπικότητες του κόμματος να υπονοήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τους θανάτους των υποψηφίων της AfD. Απαντώντας σε μια ανάρτηση οικονομολόγου στο X που υποστήριζε ότι το μοτίβο ήταν «σχεδόν στατιστικά αδύνατο», ο Μασκ σχολίασε βάζοντας απλά δύο θαυμαστικά.

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, πήγε λίγο παραπέρα κοινοποιώντας την ανάρτηση.



Αντίστοιχα, ο Στέφαν Μπράντνερ, αναπληρωτής ηγέτης της AfD, δήλωσε στο Politico: «Κατά την άποψή μου, είναι στατιστικά εντυπωσιακό και δύσκολο να εξηγηθεί προς το παρόν. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου τόσους πολλούς πολιτικούς από ένα μόνο κόμμα να πεθαίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τις εκλογές».