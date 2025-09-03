Πούτιν: Πρωτοβουλία της Βόρειας Κορέας η αποστολή στραυτεμάτων στο Κουρσκ – «Καθήκον μας», απάντησε ο Κιμ

Με πρωτοβουλία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάλθηκαν τα στρατεύματα της Πιονγιάνγκ για να πολεμήσουν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων στην ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Νότια Κορέα εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι το Κουρσκ, όπου εισέβαλαν πέρυσι το καλοκαίρι οι δυνάμεις του Κιέβου. Οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών υποστήριξαν πως η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ το 2024 καθώς και βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Πούτιν συνάντησε τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Πεκίνο, όπου παρευρέθηκαν στη μεγαλειώδη παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Με πρωτοβουλία σας, όπως είναι γνωστό, οι ειδικές μονάδες σας συμμετείχαν στην απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ, σε πλήρη συμφωνία με τη νέα μας συνθήκη», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Θέλω να σημειώσω ότι οι στρατιώτες σας πολέμησαν γενναία και ηρωικά», πρόσθεσε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να απαντάει στον Ρώσο πρόεδρο ότι ήταν «αδελφικό καθήκον» της Βόρειας Κορέας απέναντι στη Ρωσία να στείλει τα στραυτέματα, τονίζοντας ότι θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει τη Μόσχα.

Οι δύο χώρες αγωνίζονται «μαζί ενάντια στους νεο-Ναζί», δήλωσε ο Πούτιν .

