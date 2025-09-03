Τραυματίες και ζημιές στη δυτική Ουκρανία από τις νέες ρωσικές επιδρομές με πάνω 500 drones και 24 πυραύλους

Τραυματίες και ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες κυρίως στη δυτική Ουκρανία ήταν ο απολογισμός του νέου κύματος ρωσικών επιδρομών, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 430 από τα 502 drones και 21 από τους 24 πυραύλους που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία.

Τρεις πύραυλοι και 69 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 14 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε 14 τοποθεσίες, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Επί του παρόντος, δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των τραυματιών.

Συναγερμός στο Κίεβο – Σήκωσε μαχητικά και η Πολωνία

Υπενθυμίζεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κηρύχθηκε γενικός αεροπορικός συναγερμός σε όλη την ουκρανική επικράτεια. Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

Την ίδια ώρα, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της, ενόσω η Ρωσία πραγματοποιούσε επιδρομές στη δυτική Ουκρανία.

Νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας ζητάει η Μόσχα

Στο μεταξύ, μία μέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα δεν εναντιώθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρωσική διπλωματία διαμηνύει ότι απαιτείται ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τις δύο χώρες, αν και εκτιμάει ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση απορρίπτουν την πιθανότητα εξεύρεσης συμβιβασμού για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο θα συνεχιστούν.

Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας παραμένουν σε άμεση επαφή, όπως είπε. «Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν». Τόνισε πάντως ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» και να εγκαθιδρυθούν «νέα συστήματα ασφάλειας» σε διεθνές επίπεδο.