Κόσμος

Λίβανος: Ισραηλινές επιθέσεις με drones κατά κυανόκρανων καταγγέλλει ο ΟΗΕ

REUTERS/Aziz Taher/File Photo

Μία από τις βομβίδες έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων από το προσωπικό και οχήματα του ΟΗΕ και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, όπως κατήγγειλε η UNIFIL

«Σοβαρή επίθεση» κατά του προσωπικού της από ισραηλινά drones κατήγγειλε η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL).

Σύμφωνα με τη UNIFIL, ισραηλινά drones έριξαν χθες, Τρίτη, τέσσερις βομβίδες κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν κυανόκρανοι, οι οποίοι εργάζονταν για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων που εμπόδιζαν την πρόσβαση σε θέση του ΟΗΕ.

«Χθες το πρωί drones του ισραηλινού στρατού έριξαν τέσσερις βομβίδες κοντά σε κυανόκρανους» κοντά στη Μπλε Γραμμή, τη γραμμή οριοθέτησης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ανέφερε η UNIFIL σε ανακοίνωσή της.

«Μια από τις πιο σοβαρές επιθέσεις»

«Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές επιθέσεις εναντίον προσωπικού της UNIFIL μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών τον περσινό Νοέμβριο» πρόσθεσε, χωρίς να κάνει αναφορές σε τραυματισμούς.

Μία από τις βομβίδες έπεσε σε απόσταση 20 μέτρων από το προσωπικό και οχήματα του ΟΗΕ και τρεις σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Η UNIFIL τόνισε ότι ο στρατός του Ισραήλ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις εργασίες που θα πραγματοποιούσαν οι κυανόκρανοι στην περιοχή, νοτιοανατολικά του χωριού Μαρουάχιν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

