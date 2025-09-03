Υπόθεση Έπσταϊν: Επιτροπή του Κογκρέσου δίνει στη δημοσιότητα 33.000 σελίδες εγγράφων

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, πάνω από άνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Πρόκειται για έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της Επιτροπής μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων μέσω διαδικτύου, καταγράφεται καθώς η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την υπόθεση του πλούσιου, Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Καθώς, έπειτα από μήνες υποσχέσεων στους οπαδούς του για εκκωφαντικές αποκαλύψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει τα πυρά να στρέφονται στην κυβέρνησή του και στον ίδιο, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι δεν βρέθηκε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού της έρευνας ή την έναρξη νέας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τις προσπάθειες να βάλει τέλος στην πολεμική, στρεφόμενος εναντίον ακόμη και μέρους της βάσης του. Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τοντ Μπλαντς, πλέον κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέκρινε στα τέλη Ιουλίου τη φυλακισμένη συνεργό, άλλοτε σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, τη Γκιλέιν Μάξγουελ. Απομαγνητοφωνήσεις όσων διαμείφθηκαν δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο θάνατος – οφειλόταν σε αυτοκτονία σύμφωνα με τις αρχές – του Τζέφρι Έπσταϊν τροφοδότησε αναρίθμητες θεωρίες συνωμοσίας: πολλοί θεωρούν πως δολοφονήθηκε για να αποτραπούν αποκαλύψεις για προβεβλημένες προσωπικότητες.