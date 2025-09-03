Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας ζητάει η Μόσχα – Η προσποίηση Πούτιν

Μία μέρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Μόσχα δεν εναντιώθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ρωσική διπλωματία διαμηνύει ότι απαιτείται ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τις δύο χώρες, αν και εκτιμάει ότι το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση απορρίπτουν την πιθανότητα εξεύρεσης συμβιβασμού για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του στην ινδονησιακή εφημερίδα Kompas που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η Μόσχα αναμένει ότι οι συνομιλίες με το Κίεβο θα συνεχιστούν.

Νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας

Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας παραμένουν σε άμεση επαφή, όπως είπε. «Αναμένουμε οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν». Τόνισε πάντως ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι «νέες εδαφικές πραγματικότητες» και να εγκαθιδρυθούν «νέα συστήματα ασφάλειας» σε διεθνές επίπεδο.

«Για να είναι διαρκής η ειρήνη, πρέπει να αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες και να επικυρωθούν με διεθνείς νομικούς όρους», είπε. «Πρέπει να εγκαθιδρυθεί νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία ως αναπόσπαστο στοιχείο πανηπειρωτικής αρχιτεκτονικής ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας στην Ευρασία», συνέχισε.

Το ζήτημα του ΝΑΤΟ

Αναφερόμενος έμμεσα στη συνεχιζόμενη εναντίωση της Μόσχας στην ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, ο κ. Λαβρόφ επέμεινε στο ότι πρέπει να είναι «ουδέτερη, αδέσμευτη και να έχει καθεστώς μη πυρηνικής χώρας».

Το Κίεβο αντιτείνει πως δεν επαφίεται στη ρωσική ηγεσία να αποφασίζει πού θα ενταχθεί ή όχι η χώρα. Το NATO λέει πως δεν μπορεί να προβάλλεται βέτο από ρωσικής πλευράς στην ένταξη της στρατιωτικής συμμαχίας που ιδρύθηκε το 1949 για την αντιμετώπιση του συνασπισμού της τότε Σοβιετικής Ένωσης.

Το ζήτημα του ΝΑΤΟ βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των χθεσινών δηλώσεων του Ρώσου προέδρου, κατά την συνάντησή του με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο. Στην διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Μόσχα ουδέποτε εναντιώθηκε στο ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δεν έχουμε ποτέ αντιταχθεί σε αυτό», δήλωσε ο Πούτιν. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Μόσχας.

Πάντως, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα, το Κίεβο και οι σύμμαχοί του στη Δύση απορρίπτουν την πιθανότητα εξεύρεσης συμβιβασμού για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η προσποίηση του Πούτιν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο Πούτιν, με τις δηλώσεις του κατά την συνάντησή του με τον Φίτσο, προσπαθεί «για τα μάτια του Τραμπ» να δείξει διάθεση συμβιβασμού.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκμεταλλεύθηκε την συνάντηση με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό για να προσποιηθεί ότι προχωράσει σε μικρές παραχωρήσεις στα αιτήματα των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αρνείται να ικανοποιήσει τις πραγματικές αμερικανικές απαιτήσεις των ΗΠΑ ενώ ταυτόχρονα κατηγορεί την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι προκαλούν τη ρωσική επιθετικότητα, αναφέρουν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank.

Πέρα από τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα δεν εναντιώθηκε ποτέ στην ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πούτιν επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το υποστηριζόμενο από τη Δύση «πραξικόπημα» στην Ουκρανία το 2014 (αναφέρεται στην Επανάσταση του Ευρωμαϊντάν) προκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014 και το 2022 και αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει οποιαδήποτε μελλοντικά σχέδια να επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι ανοιχτή στη λειτουργία του υπό ρωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στο μέλλον, εάν προκύψουν «ευνοϊκές συνθήκες».

«Ο Πούτιν πιθανότατα παρουσιάζει αυτές τις πολύ περιορισμένες παραχωρήσεις προκειμένου να προσποιηθεί στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ενδιαφέρεται για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, περίπου δύο εβδομάδες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στις 21 Αυγούστου την επιθυμία του για άμεσες και σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές του ISW.