Τραμπ: 11 νεκροί στο αμερικανικό πλήγμα σε πλοίο από την Βενεζουέλα που μετέφερε ναρκωτικά – Βίντεο από την επιχείρηση

Το «θανατηφόρο πλήγμα» που προκάλεσε αμερικανική στρατιωτική επιδρομή εναντίον σκάφους προερχόμενου από τη Βενεζουέλα, το οποίο φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, άφησε έντεκα νεκρούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το σκάφος εκμεταλλευόταν η συμμορία Tren de Aragua, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ξένη τρομοκρατική οργάνωση και, σύμφωνα νε τον ίδιο, ενεργεί υπό τις οδηγίες του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η επίθεση σημειώθηκε «ενώ οι τρομοκράτες βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά, με κατεύθυνση τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «… Παρακαλώ ας χρησιμεύσει αυτό ως προειδοποίηση σε όποιον σκέφτεται έστω και να φέρει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. ΠΡΟΣΟΧΗ!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε επίσης βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση, η οποία έρχεται μετά την πρόσφατη απόφαση της Ουάσινγκτον να ενισχύσει τη ναυτική της παρουσία της στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Σε απάντηση, ο Νικολάς Μαδούρο διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των ακτών και των συνόρων με την Κολομβία και κάλεσε τους πολίτες να ενταχθούν σε πολιτοφυλακές. Διεμήνυσε επίσης ότι η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον και το Καράκας βρίσκονται στα μαχαίρια εδώ και χρόνια και ο Τραμπ εντείνει την πίεση στον Βενεζουελάνο ομόλογό του, την επανεκλογή του οποίου τον Ιούλιο του 2024 δεν είχε αναγνωρίσει ο προηγούμενος (μέχρι τον Ιανουάριο) πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε επίσης τον Αύγουστο στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά.

Το πλήγμα της Τρίτης φαίνεται πως ήταν η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση αυτού του είδους στην περιοχή.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που χαρακτηρίζει τα καρτέλ ναρκωτικών και άλλες ομάδες ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, αναφέροντας ότι «αποτελούν μια ασυνήθιστη και μεγάλη απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει σχολιάσει ακόμα την επίθεση.