Ο Τραμπ διαψεύδει φήμες για την υγεία του: «Ψευδείς ειδήσεις»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά φήμες για την κατάσταση της υγείας του, οι οποίες είχαν αναπαραχθεί τα τελευταία 24ωρα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Χ και το Bluesky.

«Δεν το είχα δει αυτό», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «ψευδείς ειδήσεις».

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης, που συνηθίζει να υπενθυμίζει πόσο «ατσάλινη» είναι η υγεία του, επέμεινε ότι οι φήμες δεν έχουν καμία βάση.

TRUMP ON HIS HEALTH RUMORS: “I was very active this Labor Day. I did a bunch of conferences last week. No one saw Biden for months. That’s not happening with me.” pic.twitter.com/QvJEOluMY3 — amit (@amitisinvesting) September 2, 2025

Η απουσία και οι φήμες

Η φημολογία ξεκίνησε καθώς ο Τραμπ έκανε μερικές ημέρες να εμφανιστεί δημόσια. Αφού προέδρευσε σε μακρά συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, δεν είχε καμία δημόσια παρουσία μέχρι χθες, οπότε και συνομίλησε με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Όπως επισήμανε όμως, το Σαββατοκύριακο ήταν «πολύ ενεργός», ενώ θεάθηκε να παίζει γκολφ.

Οι προηγούμενες ανησυχίες

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος είχε δώσει εξηγήσεις για εμφανή αιματώματα στο χέρι του προέδρου, αποδίδοντάς τα στις συχνές χειραψίες και στην ασπιρίνη που λαμβάνει προληπτικά στο πλαίσιο καρδιαγγειακής θεραπείας.

Ο γιατρός του έχει διαβεβαιώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια καλοήθη πάθηση, αλλά κατά τα λοιπά χαίρει άκρας υγείας.

Η διάσταση της ηλικίας

Το ζήτημα της υγείας των ηγετών βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, καθώς τόσο ο Τζο Μπάιντεν όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ διεκδίκησαν την προεδρία σε ηλικίες κοντά στα 80.

Ο ίδιος ο Τραμπ κατηγορούσε επί χρόνια τον προκάτοχό του για απόκρυψη προβλημάτων υγείας και νοητικής παρακμής.

Μετά το αποτυχημένο ντιμπέιτ του Ιουνίου 2024, ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα για την επανεκλογή, αφήνοντας τον Τραμπ να παραμένει ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος που εξελέγη ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ