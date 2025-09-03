Νέες ρωσικές επιδρομές: Συναγερμός στο Κίεβο – Σήκωσε μαχητικά και η Πολωνία

Στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, κηρύχθηκε γενικός αεροπορικός συναγερμός σε όλη την ουκρανική επικράτεια, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι τη λήξη του συναγερμού.

«Η αντιαεροπορική άμυνα δρα στο Κίεβο! Μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού!» δήλωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο.

Σε επιφυλακή η Πολωνία

Την ίδια ώρα, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα για να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του εναέριου χώρου της, ενόσω η Ρωσία πραγματοποιούσε επιδρομές στη δυτική Ουκρανία.

«Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου (…) πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριό μας χώρο, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η στρατιωτική διοίκηση επιχειρήσεων της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, ο συναγερμός κηρύχθηκε σε ολόκληρη τη χώρα γύρω στις 04:40, με τις αντιαεροπορικές δυνάμεις να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί πληροφορίες για ζημιές ή θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ